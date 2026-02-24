"Panna młoda", odcinek 36: Cihan poznaje prawdę o stanie chorego Cemila

Emocje wokół bohaterów serialu "Panna młoda" nieustannie rosną, a ostatni odcinek dostarczył nam kilku kluczowych momentów. Przede wszystkim Cihan w końcu przyznał się do błędu przed Hancer, co z pewnością wpłynęło na ich relację, podczas gdy Derya i Mukadder już zaczęły snuć wspólne plany dotyczące tej dwójki. W życiu Cemila i Deryi pojawił się natomiast powód do świętowania, ponieważ para otworzyła swój nowy sklep. Nie zabrakło również trudniejszych tematów, gdyż byliśmy świadkami kolejnej rozmowy Cihana z Yasemin na temat in vitro. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje pytanie, w którym kierunku potoczą się teraz losy głównych bohaterów.

"Panna młoda" odc. 36 - streszczenie

W 36. odcinku serialu "Panna młoda" Cemil będzie pochłonięty ostatnimi przygotowaniami do otwarcia swojego wymarzonego sklepu. W międzyczasie Derya, zaniepokojona stanem chorego mężczyzny, postanawia porozmawiać z Cihanem. Kobieta wyjawia mu całą prawdę o jego poważnej dolegliwości. Równolegle rozwija się nowy wątek – Hancer nawiązuje przyjacielską relację z Sinem. Na dowód rodzącej się sympatii, Hancer przygotuje później potrawę z bakłażanów, która swoim smakiem zachwyci wszystkich domowników.

"Panna młoda" odc. 36 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiego melodramatu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada kolejne emocjonujące zwroty akcji i wzruszające momenty. Wielu widzów zastanawia się, kiedy i gdzie będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Emisja 36. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca historia, która podbiła serca polskich widzów, śledzących losy Hancer, młodej sieroty, oraz Cihana, dziedzica wielkiej fortuny. Ich zaaranżowane małżeństwo, początkowo będące jedynie kontraktem mającym na celu uratowanie brata Hancer, niespodziewanie przeradza się w głęboką i namiętną miłość. Para musi stawić czoła licznym przeciwnościom, w tym knowaniom teściowej Mukadder oraz byłej żony Cihana, Beyzy. Sukces produkcji to także zasługa utalentowanej obsady, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)