W poprzednim odcinku (3324) po wyjeździe córki Hubert popadł w przygnębienie, a sytuację pogarszała Iwona, naciskając na brata w sprawie spłaty jej części domu, żądając kwoty, której rodzina nie mogła zgromadzić. Jaworski przekazał Pyrkom niepokojące wieści – zatwierdzono plan budowy drogi na Zacisznej, co oznaczało, że urząd wkrótce przedstawi propozycje wykupu niektórych nieruchomości. Dorota przeżyła szok, gdy Radomir w końcu wyznał, że ma żonę i dziecko. Tymczasem Malwina z Hermanem, wspierani przez rodzinę, oficjalnie otworzyli swoje Centrum Ruchu.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3325
Kasia postanawia odwiedzić siostrę w areszcie, chcąc dać jej szansę na wytłumaczenie swojego zachowania. Ta uparcie twierdzi jednak, że jest niewinna, przez co Górka uświadamia sobie w końcu skalę jej zaburzeń. Natomiast Wilk organizuje spotkanie w sprawie budowy drogi, na którym pojawiają się m.in. Jerzy z Hubertem. Deweloper składa mieszkańcom Zacisznej propozycję odkupienia ich domów. Z kolei Beata wspiera Dorotę po tym, jak nauczycielka poznała prawdę o Radomirze. Sam dziennikarz po miłosnych zawirowaniach nie potrafi skupić się na pracy, co w redakcji szybko wytyka mu Modrzycki. Celina za to przy kolejnym śledztwie wraca do współpracy z Łukaszem.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3325. odcinek zostanie wyemitowany we środę 26 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)