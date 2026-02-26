W poprzednim odcinku (3324) po wyjeździe córki Hubert popadł w przygnębienie, a sytuację pogarszała Iwona, naciskając na brata w sprawie spłaty jej części domu, żądając kwoty, której rodzina nie mogła zgromadzić. Jaworski przekazał Pyrkom niepokojące wieści – zatwierdzono plan budowy drogi na Zacisznej, co oznaczało, że urząd wkrótce przedstawi propozycje wykupu niektórych nieruchomości. Dorota przeżyła szok, gdy Radomir w końcu wyznał, że ma żonę i dziecko. Tymczasem Malwina z Hermanem, wspierani przez rodzinę, oficjalnie otworzyli swoje Centrum Ruchu.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3325

Kasia postanawia odwiedzić siostrę w areszcie, chcąc dać jej szansę na wytłumaczenie swojego zachowania. Ta uparcie twierdzi jednak, że jest niewinna, przez co Górka uświadamia sobie w końcu skalę jej zaburzeń. Natomiast Wilk organizuje spotkanie w sprawie budowy drogi, na którym pojawiają się m.in. Jerzy z Hubertem. Deweloper składa mieszkańcom Zacisznej propozycję odkupienia ich domów. Z kolei Beata wspiera Dorotę po tym, jak nauczycielka poznała prawdę o Radomirze. Sam dziennikarz po miłosnych zawirowaniach nie potrafi skupić się na pracy, co w redakcji szybko wytyka mu Modrzycki. Celina za to przy kolejnym śledztwie wraca do współpracy z Łukaszem.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3325. odcinek zostanie wyemitowany we środę 26 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)