W poprzednim odcinku (4159) Janek nie zdołał wyjaśnić Kindze, dlaczego ukrył przed nią wieczór spędzony u Lilki, co wywołało spiralę wzajemnych oskarżeń i pretensji. Sytuację dodatkowo zaogniła decyzja Lilki o wyjeździe z Polą z Wrocławia. Borys wykorzystał swoją kartę przetargową i zadomowił się w willi Olszewskich, licząc na korzyści z transakcji z Bolesławem oraz ochronę przed kibolami, choć Eliza ostrzegła go, że cierpliwość jej męża ma granice. Olek miał trudności w partnerstwie z Różą – teściowa mieszała w jego terminarzu, podbierała klientki i odrzucała propozycje zmian, fundując mu zaskakującą metamorfozę.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4160

Kinga konsultuje się z prawnikiem - nie zamierza pozwolić, by Lilka zabrała Polę z Wrocławia. Oczekuje, że i Janek będzie walczył o córkę. Ten próbuje mediować między kobietami, wciąż starając się załagodzić konflikt. Jednak, gdy Kinga wprost grozi Lilce odebraniem praw rodzicielskich, Janek ma dość… Igę zaskakuje nagła przyjaźń Alana z Jamesem. Przystojny astrofizyk staje się powiernikiem jej chłopaka, załatwia mu też pracę. Idze jednak coś nie pasuje w tej relacji. A może po prostu czuje się odstawiona na boczny tor? Jolka ciągle odwleka rozstanie z Mikim, nie chce go denerwować przed egzaminami. Tomek zaś źle się czuje w roli tego trzeciego. Nie mogąc dłużej oszukiwać Mikiego, postanawia sam się z nim rozmówić. Z drogi zawraca go niespodziewany telefon.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4161

Olek i Róża powoli się docierają. By nagłośnić swoje kompleksowe metamorfozy i nadać salonowi nieco splendoru, postanawiają namówić do współpracy znaną osobę. Wybór pada na byłą żonę Jurka, popularną aktorkę. Ta jednak - jak się okazuje - ma ogromne problemy… z prawem. Alan szykuje się na rozmowę o pracę, którą załatwił mu James. Niespodziewanie przyjeżdża do niego Mikołaj z Kostkiem. Chłopiec przypadkiem dowiedział się, kto jest jego prawdziwym ojcem; czuje się oszukany i rozżalony, oczekuje wyjaśnień. Tymczasem Iga trzyma kciuki za powodzenie Alana na rozmowie kwalifikacyjnej. Lilka zaprasza Kingę na rozmowę. Chce zakopać topór wojenny, jednak drażliwy temat Poli powoduje kolejne spięcie między kobietami. Gdy Janek, po powrocie z nocnego dyżuru, dowiaduje się, gdzie poszła Kinga, pełen złych przeczuć natychmiast idzie do mieszkania Błockiej. Na miejscu zastaje tylko półprzytomną Lilkę. Pola razem z Kingą zniknęły.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4162

Odurzoną środkami nasennymi Lilkę zabiera pogotowie. Policja rozpoczyna poszukiwania zaginionej Poli. Bliscy Kingi nie mogą uwierzyć, by była ona zdolna uprowadzić dziecko. Janek jednak zaczyna mieć wątpliwości. Zwabiona do domu podstępem Kinga zostaje aresztowana… Dzięki wstawiennictwu Igi u Jamesa, Alan dostaje drugą szansę. Po udanej rozmowie od razu bierze pożyczkę pod przyszłą pensję, świętuje sukces i zaczyna snuć wielkie plany. Tymczasem uwagę Igi absorbuje dziwne zachowanie Jamesa, który raz jest miły i flirtujący, innym zaś razem kompletnie ją ignoruje. W co on gra? Borys podejmuje desperacką próbę ratowania Iskry. Gdy dowiaduje się, że klub ma zostać sprzedany pod inwestycję developerską, wchodzi w otwarty konflikt z kontrahentem i składa kontrofertę, na którą nie ma pokrycia. Szef klubu daje mu jeden dzień, by wrócił z pieniędzmI.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4163

Ważą się losy Kingi – sąd ma zdecydować o przedłużeniu aresztu na 3 miesiące. Przyjaciele walczą o jej wolność i wiarygodność. Lilka tymczasem przekonuje Janka, że to Kinga podała jej środki nasenne, by móc zabrać Polę. Stańczuk jest rozczarowany żoną. Wtedy jednak słyszy słowa, które zostawiają go z niepokojącym pytaniem o to, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Lilki. W całym zamieszaniu związanym z aresztowaniem Kingi, na progu Tomka zjawia się Jolka. Zerwała wreszcie z Mikim i oto jest - z dzieckiem i walizką, gotowa, by z Tomkiem zamieszkać. Nie mogła wybrać gorszego momentu. W chwili, gdy Angelika jest już po pierwszej dawce chemii przygotowującej do przeszczepu, Borys szantażuje Bolesława – potrzebuje ćwierć miliona na kupno Iskry albo nie odda szpiku. Wojnar nie ma pojęcia z kim ośmielił się zadrzeć.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4164

Janek chce porozmawiać z Kingą o swoich podejrzeniach, jednak w domu natrafia na obstawę przyjaciół i mur niechęci. Rozżalony Stańczuk stwierdza, że od teraz będzie grał wyłącznie na siebie i swoje dzieci. Lilka tymczasem zaciera ręce. Czy Janek zorientuje się w jej intrydze? Uwagę Igi coraz bardziej pochłania James. Zwłaszcza, że nagle przestał się odzywać. Alan twierdzi, że astrofizyk jest zajęty wykładami, jednak Iga dowiaduje się w planetarium, że to nieprawda. Sama więc dzwoni do Jamesa i umawia się na spotkanie, które nieoczekiwanie kończy się na romantycznej nucie… Adelajda Żak, była żona Jurka, zaszyła się z Wadlewie, by wylizać rany po skandalu z jej udziałem. Jurek pomaga jej się ogarnąć, widzi jednak, że obecność byłej żony miesza mu w relacji z Adrianną. Pytanie czy nie o to właśnie Adelajdzie chodzi

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4160-4164 zostaną wyemitowane w dniach 23-27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

