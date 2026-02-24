W poprzednim odcinku (364) Halil celowo trafił do aresztu, by dotrzymać obietnicy i być przy Zeynep podczas burzy. Hakan namierzył Fikreta, gdy ten próbował sprzedać biżuterię Songul; schwytano go i przekazano policji. Dzięki jego zeznaniom Zeynep odzyskała wolność. Songul była poszukiwana i wałęsała się po ulicach w poszukiwaniu jedzenia, poprzysięgając Zeynep zemstę. W międzyczasie Zeynep zaczęła podejrzewać, że jest w ciąży.
„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 365
Zeynep dowiaduje się, że jest w ciąży. Dziewczyna zostaje porwana na zlecenie Songul. Halil rozpoczyna poszukiwania żony. Songul w trakcie rozmowy telefonicznej informuje siostrzeńca o ciąży Zeynep. Ranna Zeynep próbuje pomóc Halilowi.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 365. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)