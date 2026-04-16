"Barwy szczęścia": Aleks da popis po powrocie do Grzelaków! Wróci pijany do domu - ZDJĘCIA

Odcinek 3374 serialu "Barwy szczęścia". Emisja w środę 6.05.2026 w TVP2

Od samego początku znajomość Aleksa i Romea obfitowała w liczne zgrzyty. To właśnie Bianchi zastąpił syna Grzelaków nie tylko w domu, ale również u boku Ewy, w którą wciela się Gabriela Ziembicka. Świąteczny powrót dawnego domownika stwarza idealne warunki do tego, by zadawnione spory ponownie ujrzały światło dzienne i wywołały chaos w rodzinie.

Powrót Aleksa do domu Grzelaków w 3374 odcinku "Barw szczęścia"

Aldona i Borys będą z ogromnym stresem wyczekiwać na przyjazd chłopaka. Od dłuższego czasu będą analizować potencjalne scenariusze spotkania obu nastolatków, mając nadzieję na uniknięcie kolejnej karczemnej awantury. Przeczucia szybko utwierdzą ich w przekonaniu, że obawy nie były bezpodstawne i dom czeka prawdziwe trzęsienie ziemi.

Z kolei Romeo ma wobec Ewy bardzo poważne zamiary i nie myśli o wycofaniu się z tej relacji. Chłopak uzna, że nadszedł czas na kolejny krok po wcześniejszych oświadczynach i zdecyduje się na zakup prawdziwego pierścionka zaręczynowego, który ma zastąpić dotychczasowy, plastikowy symbol. Z wizytą u jubilera w 3374 odcinku wiąże się jednak przypadkowe spotkanie z Eweliną, które niespodziewanie wpłynie na jego misterne plany.

Punktem kulminacyjnym okaże się jednak samo pojawienie się Aleksa, który wciąż nie potrafi pogodzić się z faktem, że Romeo zajął jego miejsce. Grzelakowie za wszelką cenę spróbują zjednoczyć zwaśnionych chłopaków wokół wspólnego ubierania choinki. Niestety, plan na świąteczną integrację i szybkie rozładowanie złych emocji zakończy się spektakularnym fiaskiem.

Aleks narobi kłopotów i nie dogada się z Romeo w nowych odcinkach

Sytuacja w domu zagęści się błyskawicznie, a już w 3375 odcinku „Barw szczęścia” Aleks zdecyduje się na nagłą ucieczkę. Nastolatek powróci do domu dopiero w późnych godzinach nocnych, będąc pod wpływem alkoholu. Stan chłopaka jednoznacznie pokaże, że całkowicie nie radzi on sobie z narastającymi wokół niego emocjami i napięciem.

Taki obrót spraw wywoła u Aldony ogromny niepokój o los syna, co widzowie zobaczą w 3376 odcinku "Barw szczęścia". Aleks w końcu pęknie i przyzna się matce do bolesnego rozstania ze swoją dotychczasową partnerką, Wendy. Mocny cios prosto w serce sprawi, że załamany i odtrącony nastolatek będzie miał jeszcze mniej cierpliwości do Romea.

Przed bohaterami kluczowe pytanie, czy narastająca frustracja doprowadzi do otwartej bijatyki pod dachem Grzelaków. Istnieje również cień szansy, że magiczna atmosfera świąt Bożego Narodzenia pozwoli im na ostateczne zakopanie wojennego topora. Niespodziewana wizyta Aleksa w Polsce bez wątpienia zagwarantuje widzom potężny zwrot akcji.

Barwy szczęścia. Czesław odkryje romans Łukasza z Celiną

