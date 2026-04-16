Zbigniew Boniek żegna Jacka Magierę przed pogrzebem. Zwrócił się do jego żony i dzieci

Wstrząśnięty nagłym odejściem Jacka Magiery, Zbigniew Boniek opublikował w internecie bardzo prywatną wiadomość.

Wieloletni działacz piłkarski i były szef PZPN skierował słowa wsparcia prosto do małżonki oraz potomstwa zmarłego.

Komunikat zamieszczony przez legendę futbolu dowodzi, że śmierć szkoleniowca to ogromny cios dla całego środowiska.

Kto jeszcze zdecydował się na publiczne upamiętnienie cenionego trenera?

Zbigniew Boniek pisze o żałobie. Skierował słowa do rodziny Jacka Magiery

W czwartkowy poranek, zaledwie kilka godzin przed startem ceremonii żałobnej, Zbigniew Boniek udostępnił na platformie X wpis o mocno prywatnym charakterze. Z opublikowanej wiadomości jasno wynika, że utytułowany piłkarz nie potrafi przejść do porządku dziennego po tej niespodziewanej stracie.

Co tu powiedzieć? Cały czas brak słów na to co się wydarzyło. R.I.P Trenerze Ps. Szczere i głębokie kondolencje dla najbliższych a przede wszystkim dla małżonki Magdy i Małgosi z Jankiem. Dzisiaj dzień żałoby ❤️❤️ pic.twitter.com/5Em20QOXUx— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 16, 2026

Największe emocje budzi jednak dalszy fragment internetowego oświadczenia. Były wiceprezydent UEFA postanowił bezpośrednio zaadresować swoje wyrazy współczucia do najbliższych krewnych zmarłego.

- Szczere i głębokie kondolencje dla najbliższych, a przede wszystkim dla małżonki Magdy i Małgosi z Jankiem. Dzisiaj dzień żałoby – dodał Boniek, w osobistych słowach wspierając żonę i dzieci Jacka Magiery.

Pogrzeb Jacka Magiery. Tłumy żegnają trenera na Powązkach

Ostatnie pożegnanie cenionego szkoleniowca zaplanowano na czwartek. O godzinie 12:00 w stołecznej Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpocznie się uroczysta msza święta. Następnie, o 14:30, uczestnicy pogrzebu przejdą w kondukcie na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach, by wziąć udział we właściwej ceremonii pochówku. W tym niezwykle trudnym dniu trenera żegnają nieprzebrane tłumy ludzi, wśród których znaleźli się członkowie rodziny, znajomi, przedstawiciele środowiska piłkarskiego oraz licznie zgromadzeni fani.

Przypomnijmy, że Jacek Magiera odszedł niespodziewanie w wieku zaledwie 49 lat. Szkoleniowiec stracił przytomność w trakcie rekreacyjnego biegania na terenie Wrocławia. Ta tragiczna informacja wywołała szok w całym piłkarskim świecie, a reakcje i wyrazy szacunku płynące od postaci formatu Zbigniewa Bońka jedynie udowadniają, jak istotną rolę zmarły odgrywał w krajowym futbolu.