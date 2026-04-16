Zbigniew Boniek żegna Jacka Magierę przed pogrzebem. Zwrócił się do jego żony i dzieci

Przemysław Ofiara
2026-04-16 11:29

W dniu ostatniego pożegnania tragicznie zmarłego Jacka Magiery Zbigniew Boniek ponownie zabrał głos. Były sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował w sieci krótki, ale niezwykle poruszający komunikat. Zamiast standardowych wyrazów współczucia, wybitny reprezentant kraju skierował swoje słowa bezpośrednio do rodziny szkoleniowca, wymieniając jego najbliższych z imienia.

W czwartkowy poranek, zaledwie kilka godzin przed startem ceremonii żałobnej, Zbigniew Boniek udostępnił na platformie X wpis o mocno prywatnym charakterze. Z opublikowanej wiadomości jasno wynika, że utytułowany piłkarz nie potrafi przejść do porządku dziennego po tej niespodziewanej stracie.

- Co tu powiedzieć? Cały czas brak słów na to co się wydarzyło. R.I.P Trenerze - napisał.

Największe emocje budzi jednak dalszy fragment internetowego oświadczenia. Były wiceprezydent UEFA postanowił bezpośrednio zaadresować swoje wyrazy współczucia do najbliższych krewnych zmarłego.

- Szczere i głębokie kondolencje dla najbliższych, a przede wszystkim dla małżonki Magdy i Małgosi z Jankiem. Dzisiaj dzień żałoby – dodał Boniek, w osobistych słowach wspierając żonę i dzieci Jacka Magiery.

Ostatnie pożegnanie cenionego szkoleniowca zaplanowano na czwartek. O godzinie 12:00 w stołecznej Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpocznie się uroczysta msza święta. Następnie, o 14:30, uczestnicy pogrzebu przejdą w kondukcie na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach, by wziąć udział we właściwej ceremonii pochówku. W tym niezwykle trudnym dniu trenera żegnają nieprzebrane tłumy ludzi, wśród których znaleźli się członkowie rodziny, znajomi, przedstawiciele środowiska piłkarskiego oraz licznie zgromadzeni fani.

Przypomnijmy, że Jacek Magiera odszedł niespodziewanie w wieku zaledwie 49 lat. Szkoleniowiec stracił przytomność w trakcie rekreacyjnego biegania na terenie Wrocławia. Ta tragiczna informacja wywołała szok w całym piłkarskim świecie, a reakcje i wyrazy szacunku płynące od postaci formatu Zbigniewa Bońka jedynie udowadniają, jak istotną rolę zmarły odgrywał w krajowym futbolu.

