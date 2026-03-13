"Policjantki i Policjanci", odcinek 1385: Marek odbiera poród w aucie, a tajemnicza kobieta wciąga patrol w sieć kłamstw

Emocje po ostatnim odcinku „Policjantek i Policjantów” z pewnością jeszcze nie opadły, a twórcy po raz kolejny udowodnili, że potrafią trzymać nas w napięciu. Lena i Bartek zajęli się sprawą brutalnego napadu, w którym zamordowano mężczyznę, a jedynym świadkiem była jego ukryta w szafie żona. Choć wydawało się, że namierzenie pasera handlującego skradzioną biżuterią szybko zamknie śledztwo, nieoczekiwany zwrot akcji skomplikował całą sytuację. W tle kryminalnej intrygi nie zabrakło również wątków prywatnych, gdy rozmowa Bartka z Leną o jego powodzeniu u kobiet wywołała ciekawą reakcję reszty ekipy. Skoro finał tej sprawy przyniósł poważne konsekwencje dla funkcjonariuszy, to czego możemy spodziewać się po ich kolejnych interwencjach?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1385 - streszczenie

Marek, przytłoczony prywatnymi problemami, rozpoczyna kolejny trudny dzień służby w towarzystwie Darii. Ich patrol przybiera nieoczekiwany obrót, gdy funkcjonariusze zmuszeni są asystować przy porodzie w samochodzie. Sytuacja szybko się komplikuje, ponieważ rodząca kobieta odmawia podania swoich danych osobowych, a pojazd, którym się porusza, okazuje się nie być jej własnością. Policjanci stają przed zadaniem rozwikłania gęstej sieci kłamstw, aby dotrzeć do sedna sprawy. Na domiar wszystkiego, Daria składa Markowi pewną istotną propozycję, której przyszłość zależeć będzie od jego rozmowy z Igorem.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1385 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli obejrzeć kolejny, pełen emocji epizod. Przygody wrocławskich funkcjonariuszy przyciągają przed ekrany miliony widzów, którzy z niecierpliwością śledzą zarówno wątki kryminalne, jak i prywatne losy bohaterów. Aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, warto zanotować datę premiery. Najnowszy, 1385. odcinek "Policjantek i Policjantów" zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, zręcznie łącząc dynamiczną akcję z wątkami obyczajowymi. Śledzimy w nim losy policjantów z wrocławskich patroli, którzy na co dzień stawiają czoła niebezpieczeństwom, od drobnych interwencji po poważne przestępstwa. Jednak serial to nie tylko praca – to także wgląd w prywatne życie bohaterów, ich zmagania, miłości i przyjaźnie, które rozwijają się poza godzinami służby. Dzięki temu każdy fan może znaleźć coś dla siebie, śledząc zarówno zawodowe, jak i osobiste perypetie ulubionych postaci. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska jako Karolina Rachwal

Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach

Magda Malcharek jako Aleksandra Wysocka

Wojciech Sukiennik jako Krzysztof Zapała

Paweł Monsiel jako Szymon Zieliński

Magda Szczepanek jako Joanna Zatońska

Wiesław Cichy jako Adam Kobielak

Anna Kukawska jako Emilia Drawska Zapała

Przemysław Puchała jako Jacek Nowak