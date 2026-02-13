"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3322 (23 lutego)

Powrót Natalii do domu przynosi ulgę Rawiczowej, jednak sama Zwoleńska jest kłębkiem nerwów przed czekającą ją konfrontacją z mężem. Sytuację komplikuje fakt, że Cezary niespodziewanie przekłada lot i wyraźnie nie spieszy się do spotkania z rodziną. Natomiast Łukasz wciąż zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami porwania przez Agnieszkę. Sadowski stara się ukryć swój stan przed Kasią, jednak maska opada, gdy w obecności byłej żony dostaje nagłego ataku paniki. Z kolei Daniel dąży do zacieśnienia więzi z Emilem i w tajemnicy przed Asią zabiera syna po szkole na strzelnicę. Matka chłopca szybko zauważa jego dziwne zachowanie i zaczyna się niepokoić.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3323 (24 lutego)

Asia radzi się Natalii w sprawie Daniela, jednak prawniczka od razu uprzedza, że ograniczenie jego praw rodzicielskich będzie trudne. Z pomocą przychodzi Staszek, który uświadamia bliskim, że mogą mieć na Daniela haka. Natomiast Łukasz zdradza Kasi, że planuje napisać książkę o swoim porwaniu, licząc na wydawniczy bestseller. Pomysł ten nie podoba się Górce, a Sadowskiego dodatkowo irytuje Celina, sugerując, że przed powrotem do pracy detektywa powinien poddać się terapii. Z kolei Dorota po nocy z Radomirem wyraźnie rozkwita i z niecierpliwością czeka na spotkanie z kochankiem na treningu.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3324 (25 lutego)

Po wyjeździe córki Hubert wpada w przygnębienie. Sytuację pogarsza Iwona, która naciska na brata w sprawie spłaty jej części domu, żądając kwoty, której bliscy nie są w stanie zgromadzić. Natomiast Jaworski przekazuje Pyrkom niepokojące wieści. Otóż zatwierdzono plan budowy drogi na Zacisznej, co oznacza, że urząd wkrótce złoży propozycje wykupu niektórych nieruchomości. Z kolei Dorota przeżywa szok, gdy Radomir zdobywa się w końcu na szczerość i wyznaje, że ma żonę oraz dziecko. Za to Malwina z Hermanem, wspierani przez całą rodzinę, oficjalnie otwierają swoje Centrum Ruchu.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3325 (26 lutego)

Kasia postanawia odwiedzić siostrę w areszcie, chcąc dać jej szansę na wytłumaczenie swojego zachowania. Ta uparcie twierdzi jednak, że jest niewinna, przez co Górka uświadamia sobie w końcu skalę jej zaburzeń. Natomiast Wilk organizuje spotkanie w sprawie budowy drogi, na którym pojawiają się m.in. Jerzy z Hubertem. Deweloper składa mieszkańcom Zacisznej propozycję odkupienia ich domów. Z kolei Beata wspiera Dorotę po tym, jak nauczycielka poznała prawdę o Radomirze. Sam dziennikarz po miłosnych zawirowaniach nie potrafi skupić się na pracy, co w redakcji szybko wytyka mu Modrzycki. Celina za to przy kolejnym śledztwie wraca do współpracy z Łukaszem.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3326 (27 lutego)

Kasia z Mariuszem zaczynają dzień od grzybobrania, które tak bardzo przypada do gustu Ksaweremu, że ten postanawia zaprosić na wieś całą swoją klasę. Natomiast Rawiczowa coraz bardziej martwi się o rodzinę, widząc, że Natalia i Cezary wciąż ze sobą nie rozmawiają. Jej obawy są uzasadnione, gdyż Zwoleńska wyznaje Małgorzacie, że przygotowała już pozew rozwodowy. Z kolei Jaworski udaje się do urzędu, by kontynuować upartą walkę z planami budowy drogi na Zacisznej. Marek za to podczas kolejnych odwiedzin u matki uświadamia sobie, że stan zdrowia Krystyny ulega ciągłemu pogorszeniu.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. W dniach 23-27 lutego 2026 widzowie zobaczą odcinki 3322-3326. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)