Bartek przyłapie Franka na nocnym spotkaniu w "M jak miłość". Chłopak ucieknie z domu

"M jak miłość" Bartek przyłapie Franka. Emisja odcinka 1931

Telewizyjna Dwójka wyemituje 1931. odcinek serialu "M jak miłość" we wtorek, 5 maja 2026 roku, o godzinie 20.55. Widzowie zobaczą w nim, jak Bartek przypadkowo zauważa nocną schadzkę Franka nad rzeką w Grabinie. Lisiecki nie zdoła rozpoznać twarzy tajemniczego rozmówcy, z którym potajemnie widzi się jego przybrany syn. Zaniepokojony mężczyzna postanowi za wszelką cenę ustalić tożsamość obcego, ponieważ potajemne opuszczenie siedliska przez nastolatka wzbudzi jego ogromne podejrzenia.

Tuż po zakończeniu niepokojącego spotkania z agresywnym ojczymem, chłopak zostanie natychmiast skonfrontowany przez swojego opiekuna. Bartek zacznie stanowczo naciskać na nastolatka, próbując zmusić go do ujawnienia tożsamości nocnego gościa. Przerażony Franek postanowi jednak milczeć i ukrywać brutalną prawdę. Wyniknie to z faktu, że będzie czuł olbrzymi strach zarówno przed dociekliwym Lisieckim, jak i przed swoim wyjątkowo niebezpiecznym krewnym.

"M jak miłość", odcinek 1931: Franek ucieknie z siedliska w Grabinie

W nadchodzącym epizodzie telenoweli zdesperowany nastolatek dojdzie do wniosku, że jedynym ratunkiem z tej patowej sytuacji jest natychmiastowa ucieczka. Chłopak za nic w świecie nie wyjawi Bartkowi prawdy o swoim biologicznym opiekunie, panicznie obawiając się dramatycznych konsekwencji takiego kroku. Doskonale zda sobie sprawę z brutalnej natury napastnika, który w przeszłości nie zawahał się grozić Dorocie (w tej roli Iwona Rejzner) użyciem ostrego noża.

Chcąc za wszelką cenę chronić Lisiecką przed fizyczną krzywdą, młody bohater ponownie ulegnie szantażowi i zdecyduje się okraść swoich wybawców na polecenie bezwzględnego ojczyma. Zadanie to okaże się jednak niezwykle ryzykowne, ponieważ kobieta zdąży już zorientować się w poprzednich brakach. Chociaż sama wówczas zignorowała ten incydent, to Bartek podejmie śledztwo i nie zrezygnuje z wyjaśnienia zagadki.

"M jak miłość", odc. 1931: Policja i Child Alert. Czy Franek wyzna prawdę?

Przyparty do muru chłopak opuści bezpieczny dom, głęboko wierząc, że to jedyny skuteczny sposób na zachowanie mrocznej tajemnicy. Lisieccy natychmiast zauważą nieobecność podopiecznego i rozpoczną dramatyczne poszukiwania. Ostatecznie sprawa trafi na lokalny komisariat policji, a zaangażowana w akcję Natalia (Dominika Suchecka) uruchomi procedurę Child Alert. Te zdecydowane działania służb ostatecznie pozwolą na szybkie zlokalizowanie zaginionego przybranego syna Doroty i Bartka.

Odnaleziony uciekinier nie uniknie poważnej konfrontacji ze swoimi przyszywanymi rodzicami, co będzie mogło wreszcie skłonić go do całkowitej szczerości. Widzowie dowiedzą się, czy nastolatek przyzna się do podwójnej kradzieży, do której został brutalnie zmuszony przez swojego oprawcę. Sytuacja stanie się wyjątkowo napięta, gdy agresor ponownie pojawi się na terenie siedliska, trzymając w ręku nóż i planując zrealizować swoje okrutne groźby. Finał tej mrożącej krew w żyłach historii pozostaje na ten moment wielką niewiadomą.