Awantura o jedzenie i zamiana domów. Emocje w 22. odcinku "Farmy"

Pierwsza noc po zamianie w programie "Farma 5"

Poprzednia noc uwidoczniła, jak drastycznie zmieniła się sytuacja uczestników po roszadzie. Osoby wcześniej zmagające się z chłodem w stodole, mogły wreszcie zaznać domowego ciepła. Z kolei dotychczasowi mieszkańcy domu boleśnie doświadczyli snu na sianie. Zauważalne różnice w standardzie życia tylko zintensyfikują napięcie w grupie.

Brak wsparcia i trudne zadanie w 22. odcinku "Farmy"

Od samego rana Farmerzy przystąpią do pracy, by sfinalizować zadanie tygodnia. Zmęczenie, głód i wysoka temperatura sprawią, że każda czynność będzie wymagała ogromnego zaangażowania. Dodatkowo pojawią się pretensje. Agnieszka i Wojtek wyrażą swoje rozczarowanie brakiem pomocy ze strony pozostałych uczestników w trakcie ich wyjazdowej misji.

Afera o jedzenie i walka o miejsce w domu

Inauguracyjny pojedynek o możliwość zamieszkania w domu okaże się bardzo wymagający, premiując szybkość i spryt. Stawką są lepsze warunki i chwila odpoczynku od obozowej rzeczywistości. Napięcie po rywalizacji nie opadnie, wręcz przeciwnie. Uczestnicy zaczną głośno poruszać temat ubywającego jedzenia. W gospodarstwie dojdzie do ostrego sporu, a wzajemne oskarżenia doprowadzą do jeszcze większych podziałów. Niektórzy poczują się skrzywdzeni, podczas gdy inni nie będą skłonni do ustępstw.

Sytuacja osiągnie punkt kulminacyjny w momencie przybycia Szymona i Beaty z wózkiem załadowanym zapasami. Wtedy rozstrzygnie się, czy Farmerzy zaliczyli zadanie tygodnia, co oznacza zdobycie jedzenia oraz 10 tysięcy złotych.

"Farma 5" – kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki?

Kolejne odsłony programu „Farma” emitowane są od poniedziałku do piątku na kanale Polsat. Od poniedziałku do czwartku odcinki można śledzić o godzinie 20:30, natomiast w piątki emisja rozpoczyna się o 19:55.