Życie zawodniczki KSW było zagrożone. Zabrała głos ze szpitala. "To płyn z mojej opłucnej"

Pojedynek Eweliny Woźniak na sobotniej gali XTB KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim zakończył się dla niej bardzo pechowo.

Już w pierwszych minutach walki polska reprezentantka nabawiła się urazu mostka, ale mimo to kontynuowała zmagania, co ostatecznie skończyło się dla niej hospitalizacją.

Początkowe doniesienia były bardzo niepokojące, sugerując nawet zagrożenie jej życia, na szczęście najgorszy scenariusz się nie ziścił.

Sama Ewelina Woźniak zabrała głos na temat swojego samopoczucia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ewelina Woźniak w szpitalu po walce na KSW. Przekazała najnowsze informacje

Dla Eweliny Woźniak start na gali KSW okazał się bolesnym doświadczeniem. 14 marca w Gorzowie Wielkopolskim stanęła do walki z debiutującą w polskiej organizacji Evą Dourthe. Mimo że to Polce dawano większe szanse na zwycięstwo, taktyka szybko uległa zmianie. Wskutek rzutu przeciwniczki Woźniak doznała urazu mostka, co skutkowało powstaniem krwiaka w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej. Pomimo ogromnego dyskomfortu i trudności w oddychaniu, zawodniczka wykazała się niezwykłym uporem, kontynuując walkę do końca pierwszej i w trakcie drugiej rundy!

Ewelina Woźniak w szpitalu po walce na KSW 116. Poważny uraz klatki piersiowej polskiej zawodniczki

Ostatecznie Polka musiała uznać wyższość rywalki, ulegając w drugiej odsłonie przez poddanie, do której w zasadzie nie powinna już przystępować. Jej niezłomność sprawiła, że finał tego starcia miał miejsce na szpitalnym oddziale. Choć z jej obozu docierały niepokojące wieści o zagrożeniu życia, to już następnego dnia Woźniak uspokoiła fanów, przekazując znacznie lepsze informacje.

"Niestety tym razem zdrowie powiedziało 'stop'. Najbliższe dni spędzę w szpitalu. Droga wojownika nie zawsze jest łatwa, ale jest prawdziwa. Gratulacje dla mojej przeciwniczki"

Taki wpis pojawił się na jej profilach, gdzie również podziękowała kibicom za słowa otuchy. W poniedziałek z kolei zrelacjonowała swój stan zdrowia ze szczegółami.

"To płyn ściągnięty dziś rano z mojej opłucnej. Pozostał jeszcze krwiak. Jeśli na tym się zakończy i nie będzie się powiększał to kilka dobrych tygodni [rekonwalescencji]. Gorzej jeśli znów zacznie rosnąć..." - poinformowała Woźniak w odpowiedzi na jedno z pytań na Instagramie, pokazując zdjęcie z dużym workiem krwi.

Życzymy szybkiego powrotu do pełni sił i sportowej formy!