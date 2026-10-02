Arturo García Sancho gra Manuela w "La Promesa". Był uczestnikiem... "Big Brothera"!

Arturo García Sancho urodził się w lipcu 1990 roku. Od najmłodszych lat życia pokazywał swoje zainteresowanie filmografią, telewizją i sztukami scenicznymi. Szybko zaczął uczęszczać na dodatkowe zajęcia aktorskie. Okazało się też, że całkiem nieźle śpiewa. Chciał pracować jako aktor teatralny, występując choćby w musicalach. Choć pochodził z Bilbao, w wieku 19 lat postanowił przenieść się do Madrytu. Zapisał się do szkoły profesora i reżysera teatralnego Juana Carlosa Corazzy. Po pewnym czasie zapragnął pracy w telewizji lub kinie, ale nie udawało mu się zdobyć żadnej roli. Postanowił więc zgłosić się do programu, który w 2010 roku bił rekordy popularności w Hiszpanii. Był to "Gran Hermano", czyli "Big Brother".

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Arturo García Sancho w "Big Brotherze"

Arturo wziął udział w 12. edycji hiszpańskiego "Big Brothera". Był jednym z uczestników, którzy weszli do domu Wielkiego Brata już w trakcie edycji. Dołączył do gry w 5. odcinku. Niestety nie został w programie długo. Widzowie wyeliminowali go po zaledwie trzech tygodniach. Nie był postacią kontrowersyjną. Tak naprawdę utrzymywał się w cieniu innych mieszkańców i prawdopodobnie przełożyło się to na brak popularności wśród głosujących fanów show.

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Arturo García Sancho - dorobek artystyczny

"La Promesa - pałac tajemnic" to bez wątpienia najważniejszy projekt w dotychczasowej karierze Artura. Nie jest jednak jedynym. Można go zobaczyć między innymi w takich tytułach jak "Los herederos de la tierra", "Encadenado" i "Rodio". W teatrze można było go zobaczyć w dwóch hiszpańskich klasykach - "Bodas de sangre" i "Las mujeres sabian".