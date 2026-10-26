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Flora marzyła o roli w sztuce Leonor. Na przesłuchaniu najlepiej wypadł El Pena, choć wcale nie chciał występować na scenie. Rosina wybrała się z Casildą na zakupy, czym zirytowała Marię, matkę dziewczyny. Między kobietami narastała rywalizacja o względy Casildy. Ksiądz Telmo spotkał się z lichwiarzem Samuela i usłyszał od niego, że mężczyzna nie zawróci z obranej drogi, bo nie kieruje się żadnymi zasadami moralnymi. Co wydarzy się teraz?
„Akacjowa 38” odcinek 990 - streszczenie
Leonor będzie wstrząśnięta chaosem, który zapanuje podczas kolejnej próby. Flora i Carmen odkryją, że w finałowej scenie czeka je pocałunek. Jimeno ostrzeże księdza przed Samuelem. Wyzna też, że to właśnie on kazał ludziom lichwiarza połamać Samuelowi palce. W tym samym czasie damy z Akacjowej stopniowo przestaną potępiać Lucię za jej „grzeszne” pochodzenie.
„Akacjowa 38” odcinek 990 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
990. odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć 2 listopada 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Warto włączyć telewizor kilka minut wcześniej, by nie przegapić początku. To właśnie wtedy wrócą sprawy Leonor, Flory, Carmen i Jimena.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. Nie brakuje tu romansów, dramatów i tragedii. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela