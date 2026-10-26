Flora marzyła o roli w sztuce Leonor. Na przesłuchaniu najlepiej wypadł El Pena, choć wcale nie chciał występować na scenie. Rosina wybrała się z Casildą na zakupy, czym zirytowała Marię, matkę dziewczyny. Między kobietami narastała rywalizacja o względy Casildy. Ksiądz Telmo spotkał się z lichwiarzem Samuela i usłyszał od niego, że mężczyzna nie zawróci z obranej drogi, bo nie kieruje się żadnymi zasadami moralnymi. Co wydarzy się teraz?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odcinek 990 - streszczenie

Leonor będzie wstrząśnięta chaosem, który zapanuje podczas kolejnej próby. Flora i Carmen odkryją, że w finałowej scenie czeka je pocałunek. Jimeno ostrzeże księdza przed Samuelem. Wyzna też, że to właśnie on kazał ludziom lichwiarza połamać Samuelowi palce. W tym samym czasie damy z Akacjowej stopniowo przestaną potępiać Lucię za jej „grzeszne” pochodzenie.

„Akacjowa 38” odcinek 990 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

990. odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć 2 listopada 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Warto włączyć telewizor kilka minut wcześniej, by nie przegapić początku. To właśnie wtedy wrócą sprawy Leonor, Flory, Carmen i Jimena.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. Nie brakuje tu romansów, dramatów i tragedii. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela