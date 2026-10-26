"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 990

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-26 9:25

W 990. odcinku „Akacjowej 38” Jimeno powie księdzu, kto stoi za brutalnym atakiem na Samuela. Jego wyznanie może wiele zmienić w spojrzeniu duchownego na całą sprawę. Tymczasem Flora i Carmen dowiedzą się czegoś, co mocno skomplikuje przygotowania do finałowej sceny.

Flora marzyła o roli w sztuce Leonor. Na przesłuchaniu najlepiej wypadł El Pena, choć wcale nie chciał występować na scenie. Rosina wybrała się z Casildą na zakupy, czym zirytowała Marię, matkę dziewczyny. Między kobietami narastała rywalizacja o względy Casildy. Ksiądz Telmo spotkał się z lichwiarzem Samuela i usłyszał od niego, że mężczyzna nie zawróci z obranej drogi, bo nie kieruje się żadnymi zasadami moralnymi. Co wydarzy się teraz?

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„Akacjowa 38” odcinek 990 - streszczenie

Leonor będzie wstrząśnięta chaosem, który zapanuje podczas kolejnej próby. Flora i Carmen odkryją, że w finałowej scenie czeka je pocałunek. Jimeno ostrzeże księdza przed Samuelem. Wyzna też, że to właśnie on kazał ludziom lichwiarza połamać Samuelowi palce. W tym samym czasie damy z Akacjowej stopniowo przestaną potępiać Lucię za jej „grzeszne” pochodzenie.

„Akacjowa 38” odcinek 990 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

990. odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć 2 listopada 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Warto włączyć telewizor kilka minut wcześniej, by nie przegapić początku. To właśnie wtedy wrócą sprawy Leonor, Flory, Carmen i Jimena.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. Nie brakuje tu romansów, dramatów i tragedii. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Zaskoczony Samuel z serialu Akacjowa 38 patrzy w bok. O losach bohatera w nowym odcinku przeczytasz na Eska.
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ROLKI

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie