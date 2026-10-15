W poprzednim odcinku Celia i ojciec Telmo próbowali przekonać Lucię, że związek z Samuelem nie ma przyszłości. Ona nie zamierzała jednak rezygnować z ukochanego i postanowiła wesprzeć go jeszcze większą sumą pieniędzy. Casilda zaczęła też wątpić w ojcostwo dona Maximiliana. Lucia zdradziła Celii pilnie strzeżony sekret: jest córką markizów de Valmez. Z kolei Servando dyktował Lolicie własną wersję historii o romansie dwóch kobiet, oczywiście stawiając siebie w roli wielkiego bohatera.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Akacjowa 38” odcinek 984 - streszczenie

Casilda wciąż nie potrafi odnaleźć się w roli damy. Zaprosi matkę do ciastkarni, lecz zupełnie zapomni, że za zamówienie trzeba zapłacić. W tym czasie Servando będzie udawał chorobę, a lokatorzy zaczną zastanawiać się nad zatrudnieniem nowego dozorcy. Ksiądz Telmo będzie chciał przekazać Lucii wiadomość od przeora. Dziewczyna dowie się, że odziedziczyła cały majątek po swoich arystokratycznych rodzicach, ale nie zechce rozmawiać z duchownym. Zamiast tego wybierze spacer z Samuelem.

„Akacjowa 38” odcinek 984 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

984. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 23 października 2026 roku w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40. Warto sprawdzić aktualną ramówkę stacji, ponieważ godziny emisji mogą ulec zmianie.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają rodziny z różnych klas społecznych. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety, marzenia i pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów oraz bolesnych tragedii. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela