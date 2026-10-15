"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 984

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-15 8:06

W 984. odcinku „Akacjowej 38” ksiądz Telmo będzie chciał pilnie porozmawiać z Lucią. Ma dla niej wiadomość, która może wiele zmienić. Lucia nie da mu jednak dojść do słowa, bo woli spędzić czas z Samuelem. Tymczasem Servando zacznie udawać chorobę, czym wzbudzi niepokój lokatorów.

W poprzednim odcinku Celia i ojciec Telmo próbowali przekonać Lucię, że związek z Samuelem nie ma przyszłości. Ona nie zamierzała jednak rezygnować z ukochanego i postanowiła wesprzeć go jeszcze większą sumą pieniędzy. Casilda zaczęła też wątpić w ojcostwo dona Maximiliana. Lucia zdradziła Celii pilnie strzeżony sekret: jest córką markizów de Valmez. Z kolei Servando dyktował Lolicie własną wersję historii o romansie dwóch kobiet, oczywiście stawiając siebie w roli wielkiego bohatera.

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„Akacjowa 38” odcinek 984 - streszczenie

Casilda wciąż nie potrafi odnaleźć się w roli damy. Zaprosi matkę do ciastkarni, lecz zupełnie zapomni, że za zamówienie trzeba zapłacić. W tym czasie Servando będzie udawał chorobę, a lokatorzy zaczną zastanawiać się nad zatrudnieniem nowego dozorcy. Ksiądz Telmo będzie chciał przekazać Lucii wiadomość od przeora. Dziewczyna dowie się, że odziedziczyła cały majątek po swoich arystokratycznych rodzicach, ale nie zechce rozmawiać z duchownym. Zamiast tego wybierze spacer z Samuelem.

„Akacjowa 38” odcinek 984 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

984. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 23 października 2026 roku w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40. Warto sprawdzić aktualną ramówkę stacji, ponieważ godziny emisji mogą ulec zmianie.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają rodziny z różnych klas społecznych. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety, marzenia i pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów oraz bolesnych tragedii. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Casilda z serialu Akacjowa 38 w stroju służącej patrzy w dół. O losach bohaterów przeczytasz na łamach Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie