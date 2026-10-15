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W poprzednim odcinku Żabcia zaniemówiła, gdy Broda wyznał, że jego ojcem był Rawicz. Kajetan od razu zapragnął zmienić nazwisko, a myśl o spadku coraz bardziej rozpalała jego wyobraźnię. Kiedy Natalia pojawiła się w restobarze, Kajetan oznajmił zaskoczonej prawniczce, że łączą ich więzy rodzinne. Dominika próbowała przekonać Luizę, by odcięła się od Aro i dała Kacprowi szansę na prawdziwą randkę. Jabłoński nie owijał w bawełnę i zapytał ją wprost, czy jest nim zainteresowana. Adam nadal pomagał Emilowi w matematyce, ale Daniel, widząc go z chłopakiem, ledwo panował nad nerwami. Później Sokalski namawiał syna na liceum mundurowe, czemu sprzeciwiła się Asia. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3426 - streszczenie
Jerzy uświadomi Kacprowi, że Luiza może odebrać jego częste wizyty jako narzucanie się. Dziadek przekona wnuka, by tym razem nie szedł do Feel Good. Tymczasem w lokalu niespodziewanie zjawi się Aro, zdecydowany odzyskać byłą partnerkę. Luiza powie ojcu o jego powrocie, a Damian z trudem zapanuje nad gniewem. Dominika namówi dziewczynę, by rozważyła danie Aro drugiej szansy. Asia zacznie martwić się o przyszłość Emila i jego plany dotyczące liceum mundurowego. Jej obawy doprowadzą do ostrej kłótni z Danielem. Wiktor hucznie uczci urodziny, a podczas wieczornego spaceru Grażyny i Tomka po imprezie odżyją dawno uśpione uczucia.
„Barwy szczęścia” odcinek 3426 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3426. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 23 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Damian dowie się o powrocie Aro i z trudem zapanuje nad gniewem. Z kolei Asia pokłóci się z Danielem o przyszłość Emila.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także o związanym z nimi Zakrzewiu. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Nie brakuje też miłosnych komplikacji, zawodowych kryzysów oraz sąsiedzkich konfliktów. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak