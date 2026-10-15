W poprzednim odcinku Żabcia zaniemówiła, gdy Broda wyznał, że jego ojcem był Rawicz. Kajetan od razu zapragnął zmienić nazwisko, a myśl o spadku coraz bardziej rozpalała jego wyobraźnię. Kiedy Natalia pojawiła się w restobarze, Kajetan oznajmił zaskoczonej prawniczce, że łączą ich więzy rodzinne. Dominika próbowała przekonać Luizę, by odcięła się od Aro i dała Kacprowi szansę na prawdziwą randkę. Jabłoński nie owijał w bawełnę i zapytał ją wprost, czy jest nim zainteresowana. Adam nadal pomagał Emilowi w matematyce, ale Daniel, widząc go z chłopakiem, ledwo panował nad nerwami. Później Sokalski namawiał syna na liceum mundurowe, czemu sprzeciwiła się Asia. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3426 - streszczenie

Jerzy uświadomi Kacprowi, że Luiza może odebrać jego częste wizyty jako narzucanie się. Dziadek przekona wnuka, by tym razem nie szedł do Feel Good. Tymczasem w lokalu niespodziewanie zjawi się Aro, zdecydowany odzyskać byłą partnerkę. Luiza powie ojcu o jego powrocie, a Damian z trudem zapanuje nad gniewem. Dominika namówi dziewczynę, by rozważyła danie Aro drugiej szansy. Asia zacznie martwić się o przyszłość Emila i jego plany dotyczące liceum mundurowego. Jej obawy doprowadzą do ostrej kłótni z Danielem. Wiktor hucznie uczci urodziny, a podczas wieczornego spaceru Grażyny i Tomka po imprezie odżyją dawno uśpione uczucia.

„Barwy szczęścia” odcinek 3426 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3426. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 23 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Damian dowie się o powrocie Aro i z trudem zapanuje nad gniewem. Z kolei Asia pokłóci się z Danielem o przyszłość Emila.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także o związanym z nimi Zakrzewiu. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Nie brakuje też miłosnych komplikacji, zawodowych kryzysów oraz sąsiedzkich konfliktów. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak