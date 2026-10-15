"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3426

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-15 7:43

W 3426. odcinku „Barw szczęścia” Aro niespodziewanie zjawi się w Feel Good. Były partner Luizy nie zamierza odpuścić i będzie chciał ją odzyskać. Gdy Damian dowie się o jego powrocie, z trudem zapanuje nad emocjami. Tymczasem Luiza będzie musiała zastanowić się, czy dać Aro jeszcze jedną szansę.

Grażyna i Tomek patrzą sobie głęboko w oczy podczas spaceru. O ich powracającym uczuciu przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Żabcia zaniemówiła, gdy Broda wyznał, że jego ojcem był Rawicz. Kajetan od razu zapragnął zmienić nazwisko, a myśl o spadku coraz bardziej rozpalała jego wyobraźnię. Kiedy Natalia pojawiła się w restobarze, Kajetan oznajmił zaskoczonej prawniczce, że łączą ich więzy rodzinne. Dominika próbowała przekonać Luizę, by odcięła się od Aro i dała Kacprowi szansę na prawdziwą randkę. Jabłoński nie owijał w bawełnę i zapytał ją wprost, czy jest nim zainteresowana. Adam nadal pomagał Emilowi w matematyce, ale Daniel, widząc go z chłopakiem, ledwo panował nad nerwami. Później Sokalski namawiał syna na liceum mundurowe, czemu sprzeciwiła się Asia. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3426 - streszczenie

Jerzy uświadomi Kacprowi, że Luiza może odebrać jego częste wizyty jako narzucanie się. Dziadek przekona wnuka, by tym razem nie szedł do Feel Good. Tymczasem w lokalu niespodziewanie zjawi się Aro, zdecydowany odzyskać byłą partnerkę. Luiza powie ojcu o jego powrocie, a Damian z trudem zapanuje nad gniewem. Dominika namówi dziewczynę, by rozważyła danie Aro drugiej szansy. Asia zacznie martwić się o przyszłość Emila i jego plany dotyczące liceum mundurowego. Jej obawy doprowadzą do ostrej kłótni z Danielem. Wiktor hucznie uczci urodziny, a podczas wieczornego spaceru Grażyny i Tomka po imprezie odżyją dawno uśpione uczucia.

„Barwy szczęścia” odcinek 3426 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3426. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 23 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Damian dowie się o powrocie Aro i z trudem zapanuje nad gniewem. Z kolei Asia pokłóci się z Danielem o przyszłość Emila.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także o związanym z nimi Zakrzewiu. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Nie brakuje też miłosnych komplikacji, zawodowych kryzysów oraz sąsiedzkich konfliktów. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: streszczenie odcinka 3422
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