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W poprzednim odcinku Zośka próbowała odkryć prawdę o tajemniczym romansie Kamila. Oliwia z niecierpliwością czekała na spotkanie z matką swojego przyrodniego brata. Niespodziewane zdarzenie i znajomy gest sprawiły, że poznała prawdę. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 3 - streszczenie
Zośka nie będzie umiała pogodzić się z tym, że Kamil miał dziecko z inną kobietą. Tymczasem Oliwia jeszcze bardziej zbliży się do Nico. Między nią a Davide zacznie rodzić się sympatia. Spotkanie z przystojnym Marco pozwoli Zośce na chwilę zapomnieć o bolesnej przeszłości. Wszystko skomplikuje jednak zaproszenie na kolację do domu Giulii.
„Felicita” odcinek 3 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże 9 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Zośka nadal będzie próbowała oswoić się z prawdą o Kamilu. W tym samym czasie zaproszenie od Giulii może wywołać kolejne napięcia.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, żałobie i szukaniu nowego początku. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, spadku i uczuciach, które połączyły dwie rodziny. W serialu grają m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello