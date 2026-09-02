"Felicita": streszczenie odcinka 3

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-02 9:43

W 3. odcinku „Felicita” Zośka wciąż nie potrafi pogodzić się z tym, że Kamil miał dziecko z inną kobietą. Spotkanie z Marco daje jej chwilę wytchnienia, ale zaproszenie do domu Giulii szybko burzy ten spokój. Tymczasem Oliwia coraz lepiej poznaje Nico, a jej relacja z Davide nabiera nowego znaczenia.

Felicita: streszczenie odcinka 1
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Zośka próbowała odkryć prawdę o tajemniczym romansie Kamila. Oliwia z niecierpliwością czekała na spotkanie z matką swojego przyrodniego brata. Niespodziewane zdarzenie i znajomy gest sprawiły, że poznała prawdę. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 3 - streszczenie

Zośka nie będzie umiała pogodzić się z tym, że Kamil miał dziecko z inną kobietą. Tymczasem Oliwia jeszcze bardziej zbliży się do Nico. Między nią a Davide zacznie rodzić się sympatia. Spotkanie z przystojnym Marco pozwoli Zośce na chwilę zapomnieć o bolesnej przeszłości. Wszystko skomplikuje jednak zaproszenie na kolację do domu Giulii.

„Felicita” odcinek 3 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże 9 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Zośka nadal będzie próbowała oswoić się z prawdą o Kamilu. W tym samym czasie zaproszenie od Giulii może wywołać kolejne napięcia.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, żałobie i szukaniu nowego początku. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, spadku i uczuciach, które połączyły dwie rodziny. W serialu grają m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Felicita: streszczenie odcinka 1
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