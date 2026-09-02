W poprzednim odcinku Zośka próbowała odkryć prawdę o tajemniczym romansie Kamila. Oliwia z niecierpliwością czekała na spotkanie z matką swojego przyrodniego brata. Niespodziewane zdarzenie i znajomy gest sprawiły, że poznała prawdę. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 3 - streszczenie

Zośka nie będzie umiała pogodzić się z tym, że Kamil miał dziecko z inną kobietą. Tymczasem Oliwia jeszcze bardziej zbliży się do Nico. Między nią a Davide zacznie rodzić się sympatia. Spotkanie z przystojnym Marco pozwoli Zośce na chwilę zapomnieć o bolesnej przeszłości. Wszystko skomplikuje jednak zaproszenie na kolację do domu Giulii.

„Felicita” odcinek 3 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże 9 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Zośka nadal będzie próbowała oswoić się z prawdą o Kamilu. W tym samym czasie zaproszenie od Giulii może wywołać kolejne napięcia.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, żałobie i szukaniu nowego początku. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, spadku i uczuciach, które połączyły dwie rodziny. W serialu grają m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello