W poprzednim odcinku Zośka i Oliwia prowadziły w Warszawie na pozór uporządkowane życie. Wszystko zmieniło się, gdy znalazły list od zmarłego męża i ojca, Kamila. Matka z córką pojechały do włoskiego Polignano a Mare, a po zameldowaniu w pensjonacie zaczęły szukać tajemniczej Giulii. Kiedy w końcu odnalazły ją na plaży, kobieta od razu wiedziała, kim są. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 2 - streszczenie

Zośka spróbuje odkryć prawdę o tajemniczym romansie swojego męża. Tymczasem Oliwia będzie podekscytowana perspektywą spotkania z matką przyrodniego brata. Nieoczekiwane zdarzenie wytrąci ją z tego nastroju. Znajomy gest sprawi, że dziewczyna pozna prawdę.

„Felicita” odcinek 2 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Drugi odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Zośka będzie wtedy szukała odpowiedzi na temat romansu Kamila, a Oliwia pozna prawdę, której się nie spodziewa.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych dramatach, romansie i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie swoje oraz nastoletniej córki Oliwii. List pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że zmarły mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. Z jego tajemnicą wiążą się Giulia, mały Nico, rodzinne sekrety i skomplikowany spadek. To także historia o żałobie, przebaczeniu, pierwszym zakochaniu Oliwii i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello