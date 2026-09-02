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W poprzednim odcinku Zośka i Oliwia prowadziły w Warszawie na pozór uporządkowane życie. Wszystko zmieniło się, gdy znalazły list od zmarłego męża i ojca, Kamila. Matka z córką pojechały do włoskiego Polignano a Mare, a po zameldowaniu w pensjonacie zaczęły szukać tajemniczej Giulii. Kiedy w końcu odnalazły ją na plaży, kobieta od razu wiedziała, kim są. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 2 - streszczenie
Zośka spróbuje odkryć prawdę o tajemniczym romansie swojego męża. Tymczasem Oliwia będzie podekscytowana perspektywą spotkania z matką przyrodniego brata. Nieoczekiwane zdarzenie wytrąci ją z tego nastroju. Znajomy gest sprawi, że dziewczyna pozna prawdę.
„Felicita” odcinek 2 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Drugi odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Zośka będzie wtedy szukała odpowiedzi na temat romansu Kamila, a Oliwia pozna prawdę, której się nie spodziewa.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych dramatach, romansie i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie swoje oraz nastoletniej córki Oliwii. List pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że zmarły mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. Z jego tajemnicą wiążą się Giulia, mały Nico, rodzinne sekrety i skomplikowany spadek. To także historia o żałobie, przebaczeniu, pierwszym zakochaniu Oliwii i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello