"Felicita": streszczenie odcinka 2

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-02 9:31

W 2. odcinku „Felicity” Zośka spróbuje odkryć prawdę o romansie Kamila. Oliwia będzie czekała na spotkanie z matką swojego przyrodniego brata. Nie spodziewa się jednak, że jedno zdarzenie całkowicie zmieni jej spojrzenie na sytuację. Znajomy gest sprawi, że dziewczyna zacznie łączyć fakty.

Felicita: streszczenie odcinka 1
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Zośka i Oliwia prowadziły w Warszawie na pozór uporządkowane życie. Wszystko zmieniło się, gdy znalazły list od zmarłego męża i ojca, Kamila. Matka z córką pojechały do włoskiego Polignano a Mare, a po zameldowaniu w pensjonacie zaczęły szukać tajemniczej Giulii. Kiedy w końcu odnalazły ją na plaży, kobieta od razu wiedziała, kim są. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 2 - streszczenie

Zośka spróbuje odkryć prawdę o tajemniczym romansie swojego męża. Tymczasem Oliwia będzie podekscytowana perspektywą spotkania z matką przyrodniego brata. Nieoczekiwane zdarzenie wytrąci ją z tego nastroju. Znajomy gest sprawi, że dziewczyna pozna prawdę.

„Felicita” odcinek 2 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Drugi odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Zośka będzie wtedy szukała odpowiedzi na temat romansu Kamila, a Oliwia pozna prawdę, której się nie spodziewa.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych dramatach, romansie i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie swoje oraz nastoletniej córki Oliwii. List pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że zmarły mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. Z jego tajemnicą wiążą się Giulia, mały Nico, rodzinne sekrety i skomplikowany spadek. To także historia o żałobie, przebaczeniu, pierwszym zakochaniu Oliwii i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Felicita: streszczenie odcinka 1
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