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„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila stara się ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że zmarły Kamil skrywał drugie życie. W Polignano a Mare wychodzą na jaw rodzinne sekrety, kwestie spadku i uczucia, z którymi trudno się zmierzyć. Co wydarzy się w 1. odcinku?
„Felicita” odcinek 1 - streszczenie
Zośka i Oliwia prowadzą w Warszawie życie, które na pierwszy rzut oka wydaje się uporządkowane. Wszystko zmienia się, gdy znajdują list od zmarłego Kamila, męża Zośki i ojca Oliwii. Matka z córką ruszają do włoskiego Polignano a Mare. Po zameldowaniu w pensjonacie zaczynają szukać tajemniczej Giulii. Kiedy w końcu odnajdują ją na plaży, kobieta od razu wie, kim są.
„Felicita” odcinek 1 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30. Wtedy zacznie się historia Zośki i Oliwii. Matka z córką wyruszą do Włoch, by znaleźć odpowiedzi na pytania o Kamila.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy łączący rodzinny dramat z romansem. Główną bohaterką jest Zośka, która po tragicznej śmierci Kamila próbuje ułożyć na nowo życie swoje i córki Oliwii. Podróż do Apulii prowadzi kobiety do Giulii, małego Nico oraz prawdy o drugim życiu Kamila. To opowieść o żałobie, zdradzie, przebaczeniu, pierwszym zakochaniu Oliwii i trudnej próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk
- Radosław Krzyżowski
- Anna Moskal
- Piotr Polk
- Eugenio Ricciardi
- Alessandro Bressanello