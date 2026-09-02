„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila stara się ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że zmarły Kamil skrywał drugie życie. W Polignano a Mare wychodzą na jaw rodzinne sekrety, kwestie spadku i uczucia, z którymi trudno się zmierzyć. Co wydarzy się w 1. odcinku?

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„Felicita” odcinek 1 - streszczenie

Zośka i Oliwia prowadzą w Warszawie życie, które na pierwszy rzut oka wydaje się uporządkowane. Wszystko zmienia się, gdy znajdują list od zmarłego Kamila, męża Zośki i ojca Oliwii. Matka z córką ruszają do włoskiego Polignano a Mare. Po zameldowaniu w pensjonacie zaczynają szukać tajemniczej Giulii. Kiedy w końcu odnajdują ją na plaży, kobieta od razu wie, kim są.

„Felicita” odcinek 1 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30. Wtedy zacznie się historia Zośki i Oliwii. Matka z córką wyruszą do Włoch, by znaleźć odpowiedzi na pytania o Kamila.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy łączący rodzinny dramat z romansem. Główną bohaterką jest Zośka, która po tragicznej śmierci Kamila próbuje ułożyć na nowo życie swoje i córki Oliwii. Podróż do Apulii prowadzi kobiety do Giulii, małego Nico oraz prawdy o drugim życiu Kamila. To opowieść o żałobie, zdradzie, przebaczeniu, pierwszym zakochaniu Oliwii i trudnej próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk

Radosław Krzyżowski

Anna Moskal

Piotr Polk

Eugenio Ricciardi

Alessandro Bressanello