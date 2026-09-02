"Felicita": streszczenie odcinka 1

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-02 9:25

W 1. odcinku „Felicity” Zośka i Oliwia trafiają na list, który Kamil zostawił przed śmiercią. Jedna wiadomość wystarczy, by ich spokojne życie w Warszawie przestało wyglądać tak samo. Matka i córka ruszają do Polignano a Mare, szukając odpowiedzi. Na miejscu czeka na nie kobieta, która najwyraźniej wie o nich znacznie więcej, niż powinno się wydawać.

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila stara się ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że zmarły Kamil skrywał drugie życie. W Polignano a Mare wychodzą na jaw rodzinne sekrety, kwestie spadku i uczucia, z którymi trudno się zmierzyć. Co wydarzy się w 1. odcinku?

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„Felicita” odcinek 1 - streszczenie

Zośka i Oliwia prowadzą w Warszawie życie, które na pierwszy rzut oka wydaje się uporządkowane. Wszystko zmienia się, gdy znajdują list od zmarłego Kamila, męża Zośki i ojca Oliwii. Matka z córką ruszają do włoskiego Polignano a Mare. Po zameldowaniu w pensjonacie zaczynają szukać tajemniczej Giulii. Kiedy w końcu odnajdują ją na plaży, kobieta od razu wie, kim są.

„Felicita” odcinek 1 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30. Wtedy zacznie się historia Zośki i Oliwii. Matka z córką wyruszą do Włoch, by znaleźć odpowiedzi na pytania o Kamila.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy łączący rodzinny dramat z romansem. Główną bohaterką jest Zośka, która po tragicznej śmierci Kamila próbuje ułożyć na nowo życie swoje i córki Oliwii. Podróż do Apulii prowadzi kobiety do Giulii, małego Nico oraz prawdy o drugim życiu Kamila. To opowieść o żałobie, zdradzie, przebaczeniu, pierwszym zakochaniu Oliwii i trudnej próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk
  • Radosław Krzyżowski
  • Anna Moskal
  • Piotr Polk
  • Eugenio Ricciardi
  • Alessandro Bressanello
Felicita: streszczenie odcinka 1
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