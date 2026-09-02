"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 996

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-02 8:41

W 996 odcinku „Na dobre i na złe” Blanka nie kryje wściekłości, gdy jej mąż przyjeżdża po Ninę z wyraźnymi śladami pobicia na twarzy. Między małżonkami dochodzi do ostrej kłótni, choć później próbują dojść do porozumienia. Spokój nie trwa jednak długo. Następnego dnia, podczas spaceru Blanki z córką, wydarza się dramat.

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, który TVP2 emituje od 1999 roku. W szpitalu w Leśnej Górze lekarze, pielęgniarki, ratownicy i pacjenci codziennie stają przed trudnymi sytuacjami. Medyczne przypadki mieszają się tu z prywatnymi problemami, związkami, rodzinnymi konfliktami i zawodowymi dylematami. Liczą się decyzje podejmowane pod presją czasu, ale także błędy, które bohaterowie popełniają poza pracą. Co wydarzy się w 996 odcinku?

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„Na dobre i na złe” odcinek 996 - streszczenie

Podczas dyżuru doktor Jakubek nagle źle się poczuje i przerwie pracę, bo będzie przekonany, że ma zawał. Oliwia zostanie sama z pacjentką w ciężkim stanie. Będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji kobiety z poważnym urazem wątroby. Później zajmie się też Zbyszkiem, zakompleksionym chłopakiem, który pod wpływem narkotyków rozbił sobie głowę. Doktor Jacyno coraz mocniej zauroczy się piękną koleżanką. Blanka pomoże samotnej matce, u której opóźnia się poród, a także wesprze Zuzię po jej wyznaniu, że chce znów zajść w ciążę. Po pracy Milewska pokłóci się z mężem, gdy ten przyjedzie po małą Ninę ze śladami pobicia na twarzy. Małżonkowie wkrótce dojdą do porozumienia, lecz następnego dnia, podczas spaceru Blanki z córką, rozegra się dramat.

„Na dobre i na złe” odcinek 996 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

996 odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. W Leśnej Górze trudny dyżur czeka między innymi Oliwię, a Blanka zmierzy się z problemami w domu.

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„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” opowiada o pracy i prywatnym życiu osób związanych ze szpitalem w Leśnej Górze. Bohaterowie stają przed trudnymi diagnozami, operacjami, wymagającymi dyżurami i decyzjami podejmowanymi pod presją czasu. Ich życie zawodowe często przeplata się ze skomplikowanymi relacjami, przyjaźniami, ambicjami i rodzinnymi konfliktami. Przez lata zmieniały się obsada oraz relacje między postaciami, ale szpital w Leśnej Górze wciąż pozostaje centrum tej historii. W serialu występują między innymi:

  • Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz
  • Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski
  • Pola Gonciarz jako Blanka Milewska
  • Amelia Czaja jako Matylda Smuda
  • Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka
  • Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger
  • Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka
  • Aleksandra Hamkało jako Julia Burska
  • Piotr Głowacki jako Artur Bart
  • Piotr Garlicki jako Stefan Tretter
  • Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher
  • Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek
  • Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki
  • Filip Bobek jako Marcin Molenda
  • Paulina Gałązka jako Dominika Grec
  • Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan
Blanka Milewska z mężem czule stykają się czołami z zamkniętymi oczami. O ich losach w Eska przeczytasz streszczenie odcinka.
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Rolki

Na dobre i na złe