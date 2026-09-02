„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, który TVP2 emituje od 1999 roku. W szpitalu w Leśnej Górze lekarze, pielęgniarki, ratownicy i pacjenci codziennie stają przed trudnymi sytuacjami. Medyczne przypadki mieszają się tu z prywatnymi problemami, związkami, rodzinnymi konfliktami i zawodowymi dylematami. Liczą się decyzje podejmowane pod presją czasu, ale także błędy, które bohaterowie popełniają poza pracą. Co wydarzy się w 996 odcinku?

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„Na dobre i na złe” odcinek 996 - streszczenie

Podczas dyżuru doktor Jakubek nagle źle się poczuje i przerwie pracę, bo będzie przekonany, że ma zawał. Oliwia zostanie sama z pacjentką w ciężkim stanie. Będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji kobiety z poważnym urazem wątroby. Później zajmie się też Zbyszkiem, zakompleksionym chłopakiem, który pod wpływem narkotyków rozbił sobie głowę. Doktor Jacyno coraz mocniej zauroczy się piękną koleżanką. Blanka pomoże samotnej matce, u której opóźnia się poród, a także wesprze Zuzię po jej wyznaniu, że chce znów zajść w ciążę. Po pracy Milewska pokłóci się z mężem, gdy ten przyjedzie po małą Ninę ze śladami pobicia na twarzy. Małżonkowie wkrótce dojdą do porozumienia, lecz następnego dnia, podczas spaceru Blanki z córką, rozegra się dramat.

„Na dobre i na złe” odcinek 996 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

996 odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. W Leśnej Górze trudny dyżur czeka między innymi Oliwię, a Blanka zmierzy się z problemami w domu.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” opowiada o pracy i prywatnym życiu osób związanych ze szpitalem w Leśnej Górze. Bohaterowie stają przed trudnymi diagnozami, operacjami, wymagającymi dyżurami i decyzjami podejmowanymi pod presją czasu. Ich życie zawodowe często przeplata się ze skomplikowanymi relacjami, przyjaźniami, ambicjami i rodzinnymi konfliktami. Przez lata zmieniały się obsada oraz relacje między postaciami, ale szpital w Leśnej Górze wciąż pozostaje centrum tej historii. W serialu występują między innymi:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan