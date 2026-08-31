To hebrajskie imię jest w Polsce jednym z najpopularniejszych. Nosi je prawie 600 000 Polek

Niektóre imiona mimo zagranicznego pochodzenia stały się w Polsce tak powszechne, że trudno dziś kojarzyć je wyłącznie z inną kulturą czy językiem.

Ich popularność często nie jest przypadkowa, ponieważ przez lata wpływały na nią tradycja, kultura oraz obecność znanych postaci, dzięki czemu imię mogło być przekazywane z pokolenia na pokolenie.

To jedno z tych imion, które można spotkać zarówno wśród młodszych, jak i starszych Polek, co pokazuje, jak długo utrzymuje się jego pozycja w naszym kraju.

Za jego popularnością kryje się również interesująca historia i znaczenie, które sprawiają, że mimo upływu czasu nadal pozostaje ono klasycznym i chętnie wybieranym imieniem.

Mimo zagranicznych korzeni jest ono dla Polaków tak dobrze znane, że wiele osób nawet nie zastanawia się, skąd właściwie pochodzi. Co więcej, nosi je ogromna liczba kobiet. Jego popularność nie jest więc chwilową modą, ale efektem wieloletniej obecności w polskiej kulturze i tradycji.

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Imię o pięknym znaczeniu

Chodzi o imię Maria, którego pochodzenie wiąże się z hebrajskim imieniem Miriam. Jest ono znane od tysięcy lat i pojawia się w tekstach oraz tradycjach religijnych, dzięki czemu z czasem rozpowszechniło się w wielu krajach Europy i świata.

Znaczenie imienia Maria nie jest jednoznaczne i przez lata doczekało się wielu interpretacji. Wśród najczęściej wymienianych znajdują się między innymi „umiłowana”, „pełna łaski” czy „wybrana”, choć dokładne pochodzenie i pierwotne znaczenie imienia pozostają przedmiotem dyskusji językoznawców.

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Polki noszą to imię od pokoleń

Maria przez dziesięciolecia należała do najczęściej spotykanych imion żeńskich w Polsce. Nadawano je kolejnym pokoleniom, dlatego dziś można spotkać zarówno starsze kobiety o tym imieniu, jak i młodsze osoby, których rodzice zdecydowali się na bardziej klasyczny wybór. Popularność Marii w Polsce pokazuje, jak mocno tradycyjne imiona potrafią zakorzenić się w naszej kulturze. Nawet gdy zmieniają się mody i pojawiają się nowe propozycje, niektóre imiona zachowują swoją pozycję przez wiele dekad.

Maria jest też imieniem łatwym do rozpoznania poza Polską. Jego odpowiedniki i podobne formy występują w wielu językach, dlatego można spotkać je w różnych częściach świata.

Nie bez powodu Maria wciąż kojarzy się z klasyką i elegancją. To imię, które przetrwało wiele zmian obyczajowych i modowych, a jego wielowiekowa historia sprawia, , że nadal pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion kobiecych.

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