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W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" Flora przeżywała miłosne rozterki i wciąż czekała na jasną deklarację ukochanego. Leonor namawiała ją, by wzięła sprawy w swoje ręce, ale Flora wolała trzymać się tradycyjnych zasad i czekać na jego ruch. Lolita była rozczarowana Antonitem, bo podczas publicznego wystąpienia całkiem ją zignorował. Chciał to odkręcić, więc zaprosił ją na kolację do La Deliciosy i liczył, że odzyska jej zaufanie. Tymczasem Riera szykował plan, jak po cichu wywieźć małego Moisesa ze szpitala podczas uroczystości. Czy wszystko poszło po jego myśli?
"Akacjowa 38" odc. 942 - streszczenie
Blanca w ostatniej chwili staje Diego na drodze i ratuje Samuela przed śmiercią. Na Akacjowej odbywają się chrzciny małego Moisesa, a Riera w tej atmosferze decyduje się oświadczyć Carmen. W tym samym czasie Abascal dopina swój plan. Kradnie klucz do mieszkania Felipe i podmienia flakon z jego kroplami do oczu. Są też wieczór panieński Silvii i kawalerski pułkownika, więc na chwilę w domu robi się bardziej imprezowo. Antonito trafia na języki i przyciąga uwagę dziennikarzy, a to odbija się i na jego pracy w firmie ojca, i na związku z Lolitą.
"Akacjowa 38" odc. 942 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"Akacjowa 38" wciąż ma wiernych widzów, którzy regularnie śledzą kolejne odcinki. Każdy odcinek dokłada nowe tajemnice i kolejne zwroty akcji w życiu mieszkańców Madrytu. Premierowe odcinki można oglądać na TVP1 po południu. Odcinek 942 TVP1 pokaże 26 sierpnia 2026 roku o 18:25.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku i pokazuje codzienność ludzi z różnych warstw społecznych. Historia skupia się na mieszkańcach kamienicy, których życie pełne jest skandali, sekretów i walki o szczęście. Klimat południowej Hiszpanii i dopracowane kostiumy sprawiają, że serial od lat ma status jednego z ulubionych tytułów widzów. W obsadzie nie brakuje znanych nazwisk, a bohaterowie są wyraziści i mają swoje tajemnice. W serialu występują:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela