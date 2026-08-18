W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" Flora przeżywała miłosne rozterki i wciąż czekała na jasną deklarację ukochanego. Leonor namawiała ją, by wzięła sprawy w swoje ręce, ale Flora wolała trzymać się tradycyjnych zasad i czekać na jego ruch. Lolita była rozczarowana Antonitem, bo podczas publicznego wystąpienia całkiem ją zignorował. Chciał to odkręcić, więc zaprosił ją na kolację do La Deliciosy i liczył, że odzyska jej zaufanie. Tymczasem Riera szykował plan, jak po cichu wywieźć małego Moisesa ze szpitala podczas uroczystości. Czy wszystko poszło po jego myśli?

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"Akacjowa 38" odc. 942 - streszczenie

Blanca w ostatniej chwili staje Diego na drodze i ratuje Samuela przed śmiercią. Na Akacjowej odbywają się chrzciny małego Moisesa, a Riera w tej atmosferze decyduje się oświadczyć Carmen. W tym samym czasie Abascal dopina swój plan. Kradnie klucz do mieszkania Felipe i podmienia flakon z jego kroplami do oczu. Są też wieczór panieński Silvii i kawalerski pułkownika, więc na chwilę w domu robi się bardziej imprezowo. Antonito trafia na języki i przyciąga uwagę dziennikarzy, a to odbija się i na jego pracy w firmie ojca, i na związku z Lolitą.

"Akacjowa 38" odc. 942 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Akacjowa 38" wciąż ma wiernych widzów, którzy regularnie śledzą kolejne odcinki. Każdy odcinek dokłada nowe tajemnice i kolejne zwroty akcji w życiu mieszkańców Madrytu. Premierowe odcinki można oglądać na TVP1 po południu. Odcinek 942 TVP1 pokaże 26 sierpnia 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku i pokazuje codzienność ludzi z różnych warstw społecznych. Historia skupia się na mieszkańcach kamienicy, których życie pełne jest skandali, sekretów i walki o szczęście. Klimat południowej Hiszpanii i dopracowane kostiumy sprawiają, że serial od lat ma status jednego z ulubionych tytułów widzów. W obsadzie nie brakuje znanych nazwisk, a bohaterowie są wyraziści i mają swoje tajemnice. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela