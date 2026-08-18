"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 942

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-18 6:01

W 942. odcinku "Akacjowej 38" emocji nie zabraknie, bo na mieszkańców znów czekają nerwowe chwile. Blanca stanie przed dramatycznym wyborem, próbując nie dopuścić do tragedii wśród najbliższych. W tle trwają przygotowania do ważnej uroczystości, która na chwilę przykryje narastające konflikty i niebezpieczne intrygi.

W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" Flora przeżywała miłosne rozterki i wciąż czekała na jasną deklarację ukochanego. Leonor namawiała ją, by wzięła sprawy w swoje ręce, ale Flora wolała trzymać się tradycyjnych zasad i czekać na jego ruch. Lolita była rozczarowana Antonitem, bo podczas publicznego wystąpienia całkiem ją zignorował. Chciał to odkręcić, więc zaprosił ją na kolację do La Deliciosy i liczył, że odzyska jej zaufanie. Tymczasem Riera szykował plan, jak po cichu wywieźć małego Moisesa ze szpitala podczas uroczystości. Czy wszystko poszło po jego myśli?

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"Akacjowa 38" odc. 942 - streszczenie

Blanca w ostatniej chwili staje Diego na drodze i ratuje Samuela przed śmiercią. Na Akacjowej odbywają się chrzciny małego Moisesa, a Riera w tej atmosferze decyduje się oświadczyć Carmen. W tym samym czasie Abascal dopina swój plan. Kradnie klucz do mieszkania Felipe i podmienia flakon z jego kroplami do oczu. Są też wieczór panieński Silvii i kawalerski pułkownika, więc na chwilę w domu robi się bardziej imprezowo. Antonito trafia na języki i przyciąga uwagę dziennikarzy, a to odbija się i na jego pracy w firmie ojca, i na związku z Lolitą.

"Akacjowa 38" odc. 942 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Akacjowa 38" wciąż ma wiernych widzów, którzy regularnie śledzą kolejne odcinki. Każdy odcinek dokłada nowe tajemnice i kolejne zwroty akcji w życiu mieszkańców Madrytu. Premierowe odcinki można oglądać na TVP1 po południu. Odcinek 942 TVP1 pokaże 26 sierpnia 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku i pokazuje codzienność ludzi z różnych warstw społecznych. Historia skupia się na mieszkańcach kamienicy, których życie pełne jest skandali, sekretów i walki o szczęście. Klimat południowej Hiszpanii i dopracowane kostiumy sprawiają, że serial od lat ma status jednego z ulubionych tytułów widzów. W obsadzie nie brakuje znanych nazwisk, a bohaterowie są wyraziści i mają swoje tajemnice. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Flora z serialu Akacjowa 38 rozmawia z mężczyzną. O miłosnych perypetiach bohaterki przeczytasz na Eska.
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Rolki

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie