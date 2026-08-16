W ostatnich odcinkach "Akacjowej 38" Samuel próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją, ale jego misterny plan niespodziewanie się posypał. Lekarz, którego wcześniej przekupiono, wycofał się ze współpracy i oddał opiekę nad małym Moisesem innemu specjaliście. Antonito spóźnił się na ważny konkurs i przez chwilę wyglądało na to, że nie pokaże swojego wynalazku. Dzięki stanowczej Lolicie, która postawiła sędziów pod ścianą, Antonito ostatecznie został dopuszczony do konkursu i jeszcze zgarnął główną nagrodę. Pułkownik Valverde zauważył nikły blask lampy i znów uwierzył, że może odzyskać wzrok. Co przyniosą kolejne dni w hiszpańskiej stolicy?

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Akacjowa 38" odc. 940 - streszczenie

Antonito z zapałem promuje swój nowy wynalazek, a jego ojciec zaczyna się tym poważnie niepokoić. Ramon boi się, że przez nową pasję syn zaniedba rodzinny interes. Celia wraca z Londynu, a koleżanki od razu zasypują ją plotkami z kamienicy. Pułkownik Valverde zaczyna współpracę z don Javierem Abascalem, instruktorem, który ma pomóc mu odnaleźć się w codzienności jako osoba niewidoma. Silvia ma przed sobą trudną decyzję, bo prokurator chce, żeby złożyła zeznania w procesie przeciwko swojemu porywaczowi. Flora za wszelką cenę próbuje namówić El Penę na udział w konkursie dla zakochanych par.

Akacjowa 38" odc. 940 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Akacjowa 38" wciąż trzyma widzów w napięciu, więc wielu z nich wypatruje kolejnych odcinków. Serial TVP1 pokazuje regularnie po południu. Jeśli chcecie śledzić dalsze losy Silvii i Celii, zapiszcie sobie termin, żeby nie przegapić odcinka. Odcinek 940 TVP1 pokaże w poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku o 18:25.

Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Historia kręci się wokół mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, a ich codzienność pełna jest tajemnic i skrywanych pragnień. Serial chwalony jest za dbałość o historyczne detale, ładne zdjęcia i scenariusz, który potrafi zaskoczyć. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)