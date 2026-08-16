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W ostatnich odcinkach "Akacjowej 38" Samuel próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją, ale jego misterny plan niespodziewanie się posypał. Lekarz, którego wcześniej przekupiono, wycofał się ze współpracy i oddał opiekę nad małym Moisesem innemu specjaliście. Antonito spóźnił się na ważny konkurs i przez chwilę wyglądało na to, że nie pokaże swojego wynalazku. Dzięki stanowczej Lolicie, która postawiła sędziów pod ścianą, Antonito ostatecznie został dopuszczony do konkursu i jeszcze zgarnął główną nagrodę. Pułkownik Valverde zauważył nikły blask lampy i znów uwierzył, że może odzyskać wzrok. Co przyniosą kolejne dni w hiszpańskiej stolicy?
Akacjowa 38" odc. 940 - streszczenie
Antonito z zapałem promuje swój nowy wynalazek, a jego ojciec zaczyna się tym poważnie niepokoić. Ramon boi się, że przez nową pasję syn zaniedba rodzinny interes. Celia wraca z Londynu, a koleżanki od razu zasypują ją plotkami z kamienicy. Pułkownik Valverde zaczyna współpracę z don Javierem Abascalem, instruktorem, który ma pomóc mu odnaleźć się w codzienności jako osoba niewidoma. Silvia ma przed sobą trudną decyzję, bo prokurator chce, żeby złożyła zeznania w procesie przeciwko swojemu porywaczowi. Flora za wszelką cenę próbuje namówić El Penę na udział w konkursie dla zakochanych par.
Akacjowa 38" odc. 940 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"Akacjowa 38" wciąż trzyma widzów w napięciu, więc wielu z nich wypatruje kolejnych odcinków. Serial TVP1 pokazuje regularnie po południu. Jeśli chcecie śledzić dalsze losy Silvii i Celii, zapiszcie sobie termin, żeby nie przegapić odcinka. Odcinek 940 TVP1 pokaże w poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku o 18:25.
Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Historia kręci się wokół mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, a ich codzienność pełna jest tajemnic i skrywanych pragnień. Serial chwalony jest za dbałość o historyczne detale, ładne zdjęcia i scenariusz, który potrafi zaskoczyć. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)