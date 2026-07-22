"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 923

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od brawurowej akcji Flory, która uratowała El Penę, ogłuszając napastnika zwykłą patelnią. Podczas gdy ranny mężczyzna trafił do szpitala, bohaterka musiała pozostać w mieście do czasu wyjaśnienia sprawy, a Ramon z trudem radził sobie z mową herolda przygotowaną przez Trini i Lolitę w języku Cabrahigo. Antonio rozważał rozpoczęcie prac nad domowym ekspresem do kawy i kamizelką kuloodporną, natomiast Samuel odkrył, że pewien przycisk do papieru wcale nie był narzędziem zbrodni. Liberto ukradł wspomniane zdjęcie z domu Ursuli, a u pułkownika pojawił się list pożegnalny od Silvii, w którego autentyczność nikt nie potrafił uwierzyć. Wszyscy byli bowiem przekonani, że treść została napisana pod przymusem, co tylko mocniej skomplikowało nastroje panujące w dzielnicy. Czego zatem można spodziewać się po tych wszystkich zawirowaniach w najbliższym czasie?

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"Akacjowa 38" odc. 923 - streszczenie

W tym odcinku dochodzi do pożegnania Jaimego Aldaya, jednak Ursula świadomie rezygnuje z udziału w pogrzebie. Kobieta chce wykorzystać ten czas, by potajemnie zabrać Moisesa, ale na jej drodze staje Carmen, którą Ursula rani bronią białą. Zakrwawioną kobietę odnajduje Samuel, który niedawno opuścił mury więzienia. W innym wątku okazuje się, że Silvia padła ofiarą porwania przez Blasa, dążącego do zemsty na dawnej agentce. Tymczasem dzięki interwencji Fabiany na jaw wychodzi kłamstwo dotyczące rzekomej rodziny Iniga, co pozwala Leonor na powrót do ukochanego. Całość kończy się tragicznie dla Flory, która zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa po śmierci Hindusa.

"Akacjowa 38" odc. 923 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Emisja najnowszego odcinka hiszpańskiej produkcji zbliża się wielkimi krokami i jest wyczekiwana przez wielu odbiorców przed telewizorami. Stacja telewizyjna przygotowała już miejsce w ramówce, aby nikt nie musiał zbyt długo czekać na rozwiązanie ostatnich wątków. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, by móc śledzić losy postaci zamieszkujących madrycką kamienicę. Epizod ten zostanie wyemitowany 30 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która od dłuższego czasu utrzymuje wysoką pozycję w rankingach popularności w naszym kraju. Produkcja przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku ubiegłego wieku, skupiając się na codzienności mieszkańców eleganckiej kamienicy. Scenariusz sprawnie łączy wątki obyczajowe z mroczniejszymi tajemnicami, co sprawia, że niemal każda scena przyciąga uwagę. Całość uzupełnia dopracowana scenografia oraz gra aktorska, która pozwala wczuć się w klimat dawnej Hiszpanii. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)