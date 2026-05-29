"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 884

Ostatnie dni w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mieszkańcom sporo życiowych zmian oraz kilka niespodziewanych decyzji. Samuel ugiął się pod ciężarem wyrzutów sumienia i osobiście zawiózł Blancę do Diega, natomiast Leonor i Inigo postanowili wyruszyć w daleką podróż po świecie. Para zaplanowała poszukiwanie artystycznego natchnienia oraz otwarcie nowej kawiarni we Włoszech. Casilda wciąż nie odzyskała pamięci o mężu i przekazała pamiątki po Martinie Servandowi, u którego boku interweniowała Fabiana, by załagodzić spory z udziałem Paquita. Prawdziwe poruszenie wywołał także artykuł o pułkowniku Valverde, który wraz z Silvią Reyes uchronił kraj przed przewrotem i stał się nowym bohaterem całej okolicy. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 884 - streszczenie
Podczas przyjęcia pożegnalnego Leonor Flora dostrzega prawdziwego Iniga, którego ona i jej brat dotychczas uważali za zmarłego. W tym samym czasie Casilda widzi czapkę Martina, co sprawia, że nagle odzyskuje wspomnienia o swoim mężu i z tego powodu popada w głęboką rozpacz. Silvia, chcąc związać się z Arturem Valverde, decyduje się na ujawnienie swojej tożsamość w prasie, przez co jej dalsza praca w charakterze agentki staje się niemożliwa. Równolegle Blanca i Diego zostają brutalnie napadnięci przez bandytów, którzy zrzucają mężczyznę ze skarpy. Kobiecie udaje się uciec, jednak wkrótce potem zaczyna rodzić i zostaje odnaleziona przez wieśniaczkę. Kobieta twierdzi, że Blanca urodziła martwą dziewczynkę, mimo że matka jest święcie przekonana, iż na świat przyszedł żywy syn.
"Akacjowa 38" odc. 884 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców madryckiej kamienicy od dawna przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych historycznymi opowieściami. Produkcja ta stała się stałym punktem w ramówce, oferując regularne spotkania z ulubionymi bohaterami w godzinach popołudniowych. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy Blanki i pozostałych postaci, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu. Odcinek 884 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 5 czerwca 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ten hiszpański serial to prawdziwa gratka dla miłośników produkcji kostiumowych, które pozwalają przenieść się do Madrytu z początku XX wieku. Fabuła kręci się wokół mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej, gdzie za eleganckimi drzwiami kryje się mnóstwo prywatnych dramatów i sekretów. To świetnie napisana historia, w której losy bogatych mieszczan nieustannie splatają się z życiem ich służby. Jeśli szukacie wciągającej opowieści z dopracowaną scenografią i ciekawymi postaciami, ta telenowela na pewno przypadnie Wam do gustu. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)