"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 884

Ostatnie dni w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mieszkańcom sporo życiowych zmian oraz kilka niespodziewanych decyzji. Samuel ugiął się pod ciężarem wyrzutów sumienia i osobiście zawiózł Blancę do Diega, natomiast Leonor i Inigo postanowili wyruszyć w daleką podróż po świecie. Para zaplanowała poszukiwanie artystycznego natchnienia oraz otwarcie nowej kawiarni we Włoszech. Casilda wciąż nie odzyskała pamięci o mężu i przekazała pamiątki po Martinie Servandowi, u którego boku interweniowała Fabiana, by załagodzić spory z udziałem Paquita. Prawdziwe poruszenie wywołał także artykuł o pułkowniku Valverde, który wraz z Silvią Reyes uchronił kraj przed przewrotem i stał się nowym bohaterem całej okolicy. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Akacjowa 38" odc. 884 - streszczenie

Podczas przyjęcia pożegnalnego Leonor Flora dostrzega prawdziwego Iniga, którego ona i jej brat dotychczas uważali za zmarłego. W tym samym czasie Casilda widzi czapkę Martina, co sprawia, że nagle odzyskuje wspomnienia o swoim mężu i z tego powodu popada w głęboką rozpacz. Silvia, chcąc związać się z Arturem Valverde, decyduje się na ujawnienie swojej tożsamość w prasie, przez co jej dalsza praca w charakterze agentki staje się niemożliwa. Równolegle Blanca i Diego zostają brutalnie napadnięci przez bandytów, którzy zrzucają mężczyznę ze skarpy. Kobiecie udaje się uciec, jednak wkrótce potem zaczyna rodzić i zostaje odnaleziona przez wieśniaczkę. Kobieta twierdzi, że Blanca urodziła martwą dziewczynkę, mimo że matka jest święcie przekonana, iż na świat przyszedł żywy syn.

"Akacjowa 38" odc. 884 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców madryckiej kamienicy od dawna przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych historycznymi opowieściami. Produkcja ta stała się stałym punktem w ramówce, oferując regularne spotkania z ulubionymi bohaterami w godzinach popołudniowych. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy Blanki i pozostałych postaci, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu. Odcinek 884 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 5 czerwca 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to prawdziwa gratka dla miłośników produkcji kostiumowych, które pozwalają przenieść się do Madrytu z początku XX wieku. Fabuła kręci się wokół mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej, gdzie za eleganckimi drzwiami kryje się mnóstwo prywatnych dramatów i sekretów. To świetnie napisana historia, w której losy bogatych mieszczan nieustannie splatają się z życiem ich służby. Jeśli szukacie wciągającej opowieści z dopracowaną scenografią i ciekawymi postaciami, ta telenowela na pewno przypadnie Wam do gustu. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)