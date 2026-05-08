"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 869

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo trudnych rozmów i bolesnych konfrontacji, które na nowo zdefiniowały relacje między mieszkańcami kamienicy. Liberto bez ogródek wyznał Florze, że ich wspólny pocałunek nie miał żadnego znaczenia, sugerując jej jednocześnie powrót do dbania o własne małżeństwo. Z kolei Inigo poczuł się mocno zaskoczony dystansem Leonor, która uznała, że w obliczu ostatnich tragedii nie może pozwalać sobie na romans z żonatym mężczyzną. W tym samym czasie Jaime próbował wyjaśnić Blance powody zniknięcia Diega, tłumacząc, że mężczyzna odszedł jedynie po to, by oszczędzić jej widoku swojej agonii. Do niezwykle ostrej wymiany zdań doszło również w więziennej celi, gdzie Samuel odwiedził brata, oskarżając go o spowodowanie śmierci Martina oraz pogorszenie stanu zdrowia Blanki. Po tak intensywnych momentach pora sprawdzić, co przyniosą kolejne godziny spędzone na najsłynniejszej ulicy w Madrycie.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Akacjowa 38" odc. 869 - streszczenie

W 869. odcinku serialu "Akacjowa 38" Diego celowo prowokuje awanturę w swojej celi, licząc na otrzymanie kary, która pozwoli mu na dłużej pozostać w więzieniu. W tym samym czasie Servando wciąż zmaga się z ogromnym smutkiem po śmierci Martina i stanowczo odmawia przyjęcia nowej osoby do pomocy, którą oferuje mu don Ramon. Leonor nie chce słuchać miłosnych wyznań Iniga, mimo że ten próbuje wyjawić jej istotne fakty na temat swojej relacji z Florą. Zaniepokojenie Rosiny budzi z kolei coraz dziwniejsze zachowanie Liberta, którego motywów kobieta nie potrafi zrozumieć. Jaime dowiaduje się od Felipe o planowanym spotkaniu z Diegiem, o którym celowo nie wspomniał mu wcześniej Samuel. Na szczęście Casilda w końcu odzyskuje przytomność, co daje nadzieję jej bliskim. Dodatkowo pułkownik Valverde ignoruje polecenia Carvajala i postanawia za wszelką cenę ruszyć na ratunek Silvii.

"Akacjowa 38" odc. 869 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich telenowel z pewnością nie chcą przegapić kolejnego spotkania z mieszkańcami madryckiej kamienicy. Każdy kolejny dzień przynosi nowe wyzwania dla bohaterów, a ich losy można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby być na bieżąco z wydarzeniami w życiu Diego, Leonor i pozostałych postaci. Nowe perypetie zostaną zaprezentowane już niebawem w ramówce stacji. Odcinek 869 zostanie wyemitowany 15 maja 2026 roku o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to jedna z tych produkcji, która sprawiła, że polscy widzowie na nowo pokochali hiszpański klimat i kostiumowe dramaty. Przenosimy się do Madrytu z początku ubiegłego wieku, gdzie w luksusowej kamienicy przeplatają się losy bogatych mieszczan oraz ich służby. Serial jest pełen sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. Jeśli lubicie opowieści o wielkiej miłości i rodzinnych intrygach osadzonych w pięknych sceneriach, ten tytuł jest właśnie dla Was. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)