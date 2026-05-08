Nowe blind boxy w Rossmannie. Kultowa marka połączyła siły z M&M'sami

Rossmann znów kusi limitowaną edycją produktów.

Hitem są tajemnicze blind boxy z kosmetykami.

Tym razem to błyszczyki kultowej marki w limitowanej kolekcji z M&M's.

W ostatnim czasie prawdziwym hitem Rossmanna, który podbił serca klientów, stały się blind boxy. Te tajemnicze pudełka, pełne niespodzianek, idealnie wpisują się w naszą miłość do odkrywania nowości i dreszczyku emocji. Nigdy nie wiadomo, co znajdzie się w środku, a każda zawartość to mała radość i ekscytacja. Rossmann doskonale wyczuł ten trend, oferując blind boxy z kosmetykami, najczęściej z błyszczykami, często we współpracy z popularnymi markami, co tylko potęguje chęć kupienia kolejnego tajemniczego opakowania. Tym razem w ofercie można kupić blind boxy z kultowymi błyszczykami od NYX.

Nowe blind boxy w Rossmannie. Mają szalone kolory i pachną M&M'sami!

Nowe blind boxy w Rossmannie to prawdziwa gratka dla wszystkich fanek makijażu i słodkości! Kultowa marka makijażowa NYX Professional Makeup połączyła siły z ikonicznymi słodyczami M&M's w limitowanej edycji blind boxów, które w czwartek, 7 maja zawitały do Rossmanna.

W środku każdego tajemniczego pudełka czeka na was matowy błyszczyk do ust w jednym z siedmiu energetycznych odcieni (w tym jeden sekretny kolor), inspirowanych oczywiście kolorowymi drażetkami M&M's! To idealna okazja, by wzbogacić swoją kosmetyczkę o unikalny produkt i poczuć dreszczyk emocji przy każdym otwarciu - nigdy nie wiesz, który kolor trafi w twoje ręce!

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji! Blind boxy NYX x M&M's dostępne są wyłącznie w drogeriach Rossmann w dniach od 7 maja do 20 maja 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blind boxa (obecnie obowiązuje promocja) to 32,99 zł (cena regularna to 54,99 zł).

Pamiętajcie, to edycja limitowana - kto pierwszy, ten lepszy! Zbierzcie wszystkie 7 kolorów i dodajcie słodyczy swojemu makijażowi!

