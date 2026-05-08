Matura 2026 z biologii. Krótko przed egzaminem uczniowie masowo szukali tych haseł. Czy doszło do przecieku?

Matura 2026 z biologii: arkusze CKE, rozwiązania, odpowiedzi

W piątek, 8 maja 2026 roku, maturzyści w całej Polsce zasiedli do egzaminu maturalnego z biologii. Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie otrzymali arkusze CKE z biologii 2026, przygotowane zarówno w formule 2023, jak i formule 2015. Na rozwiązanie wszystkich zadań mają 180 minut.

To jeden z najbardziej wymagających egzaminów dodatkowych na maturze, dlatego każda wskazówka, powtórka czy trop dotyczący możliwych tematów jest dla uczniów na wagę złota. Tym bardziej zaskakiwać może to, co działo się w internecie jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu.

Te frazy maturzyści wpisywali najczęściej przed maturą z biologii 2026

Jak wynika z obserwacji internetowych trendów, na kilkadziesiąt minut przed maturą z biologii uczniowie wyjątkowo intensywnie wyszukiwali konkretne zagadnienia. Wśród najczęściej wpisywanych fraz znalazły się:

tkanki roślinne,

krzyżówki genetyczne,

oddychanie komórkowe,

oddychanie tlenowe,

Natura 2000,

wazopresyna,

fotosynteza.

To bardzo konkretne tematy, obejmujące zarówno fizjologię roślin, genetykę, biochemię, jak i ekologię. Internauci już zaczęli zastanawiać się, czy to przypadkowa intensywna powtórka materiału, czy może maturzyści mieli sygnał, czego warto szukać tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Czy doszło do przecieku przed maturą z biologii?

Na ten moment to jedynie spekulacje. Nie ma żadnych oficjalnych informacji o wycieku arkusza CKE z biologii 2026 ani o naruszeniu procedur egzaminacyjnych.

Wszystko wyjaśni się po publikacji oficjalnego arkusza CKE z biologii 2026. Wtedy będzie można porównać zadania egzaminacyjne z listą najczęściej wyszukiwanych zagadnień i ocenić, czy był to przypadek, dobrze przewidziana powtórka… czy coś więcej.

Matura 2026 biologia – arkusz CKE i odpowiedzi

Po zakończeniu egzaminu opublikowany zostanie arkusz CKE z biologii 2026, a wraz z nim pojawią się również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań. To wtedy maturzyści będą mogli sprawdzić, jak poradzili sobie z egzaminem i czy internetowe tropy rzeczywiście miały pokrycie w pytaniach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.