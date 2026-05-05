"Klan": streszczenie odcinka 4713

"Klan" w ostatniej odsłonie udowodnił, że granica między skandalem a sukcesem bywa wyjątkowo cienka, co doskonale widać po ostatnich decyzjach bohaterów. Kornel uznał, że zniszczenie jego zdjęcia z Ostrą przez Ulę okazało się genialnym zagraniem marketingowym, ponieważ szybko przełożyło się na liczne propozycje organizacji koncertów. Mimo zdenerwowania Barbary całą sytuacją, Ostra nie odpuściła i po nieudanej próbie rozmowy z Ulą przekonała Kornela do kontynuowania ich rzekomego romansu dla lepszej sprzedaży ich wizerunku. Wątek rodzinny przyniósł natomiast pretensje Pawełka, który miał ojcu za złe zrujnowanie planów i odwołanie wspólnego wyjścia na golfa ze Skoczkiem. Przez to zamieszanie niedoszli towarzysze weekendu wybrali się ostatecznie nad Liwiec, zostawiając chłopaka z poczuciem dużego rozczarowania. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku serialu?
"Klan" odc. 4713 - streszczenie
Kornel decyduje się na szczerą rozmowę z żoną, podczas której prosi ją o akceptację dalszego udawania relacji z Ostrą. Ula nie przystaje na to bezwarunkowo i przedstawia mężowi swoje konkretne oczekiwania. Sama Ostra kontaktuje się z rodziną Nowików, aby ustalić plan działania na najbliższe tygodnie i zapewnia ich, że cała sytuacja zakończy się w ciągu miesiąca. W tym samym czasie Jerzy zajmuje się wnukami, Polą i Gniewkiem, a w jego domu pojawia się Michał z pomysłem na wspólny powrót do biznesu deweloperskiego. Pomyślne wieści docierają też do Lutki i Krzysztofa, którym udaje się odzyskać środki finansowe stracone wcześniej w wyniku internetowego oszustwa. Agnieszka natomiast musi zmierzyć się z niepokojącymi informacjami od Tymona, który po wizycie na policji ostrzega ją przed możliwym wezwaniem na przesłuchanie w sprawie pożaru.
"Klan" odc. 4713 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób zastanawia się, kiedy dokładnie będzie można zobaczyć dalsze losy rodziny Lubiczów i ich znajomych. Serial jest emitowany regularnie, więc znalezienie odpowiedniej pory w ramówce nie powinno sprawić nikomu problemu. Najlepiej zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby spokojnie zasiąść przed telewizorem. Nowe przygody ulubionych postaci można śledzić na antenie ogólnopolskiej. Najnowszy odcinek pojawi się w ramówce stacji TVP1 już 12 maja 2026 roku o godzinie 17:55.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od końcówki lat dziewięćdziesiątych gromadzi przed ekranami całe pokolenia. Opowieść o rodzie Lubiczów stała się częścią naszej codzienności, pokazując życie w sposób bardzo bliski każdemu człowiekowi. Przez lata obserwowaliśmy, jak postacie dorastają, zakładają rodziny i radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a podpisane umowy gwarantują jej obecność na antenie jeszcze przez długi czas. Wieloletnia obecność w mediach sprawiła, że w serialu występują takie gwiazdy jak:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)