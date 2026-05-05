"Klan": streszczenie odcinka 4713

"Klan" w ostatniej odsłonie udowodnił, że granica między skandalem a sukcesem bywa wyjątkowo cienka, co doskonale widać po ostatnich decyzjach bohaterów. Kornel uznał, że zniszczenie jego zdjęcia z Ostrą przez Ulę okazało się genialnym zagraniem marketingowym, ponieważ szybko przełożyło się na liczne propozycje organizacji koncertów. Mimo zdenerwowania Barbary całą sytuacją, Ostra nie odpuściła i po nieudanej próbie rozmowy z Ulą przekonała Kornela do kontynuowania ich rzekomego romansu dla lepszej sprzedaży ich wizerunku. Wątek rodzinny przyniósł natomiast pretensje Pawełka, który miał ojcu za złe zrujnowanie planów i odwołanie wspólnego wyjścia na golfa ze Skoczkiem. Przez to zamieszanie niedoszli towarzysze weekendu wybrali się ostatecznie nad Liwiec, zostawiając chłopaka z poczuciem dużego rozczarowania. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku serialu?

"Klan" odc. 4713 - streszczenie

Kornel decyduje się na szczerą rozmowę z żoną, podczas której prosi ją o akceptację dalszego udawania relacji z Ostrą. Ula nie przystaje na to bezwarunkowo i przedstawia mężowi swoje konkretne oczekiwania. Sama Ostra kontaktuje się z rodziną Nowików, aby ustalić plan działania na najbliższe tygodnie i zapewnia ich, że cała sytuacja zakończy się w ciągu miesiąca. W tym samym czasie Jerzy zajmuje się wnukami, Polą i Gniewkiem, a w jego domu pojawia się Michał z pomysłem na wspólny powrót do biznesu deweloperskiego. Pomyślne wieści docierają też do Lutki i Krzysztofa, którym udaje się odzyskać środki finansowe stracone wcześniej w wyniku internetowego oszustwa. Agnieszka natomiast musi zmierzyć się z niepokojącymi informacjami od Tymona, który po wizycie na policji ostrzega ją przed możliwym wezwaniem na przesłuchanie w sprawie pożaru.

"Klan" odc. 4713 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób zastanawia się, kiedy dokładnie będzie można zobaczyć dalsze losy rodziny Lubiczów i ich znajomych. Serial jest emitowany regularnie, więc znalezienie odpowiedniej pory w ramówce nie powinno sprawić nikomu problemu. Najlepiej zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby spokojnie zasiąść przed telewizorem. Nowe przygody ulubionych postaci można śledzić na antenie ogólnopolskiej. Najnowszy odcinek pojawi się w ramówce stacji TVP1 już 12 maja 2026 roku o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od końcówki lat dziewięćdziesiątych gromadzi przed ekranami całe pokolenia. Opowieść o rodzie Lubiczów stała się częścią naszej codzienności, pokazując życie w sposób bardzo bliski każdemu człowiekowi. Przez lata obserwowaliśmy, jak postacie dorastają, zakładają rodziny i radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a podpisane umowy gwarantują jej obecność na antenie jeszcze przez długi czas. Wieloletnia obecność w mediach sprawiła, że w serialu występują takie gwiazdy jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)