Wyglądają, jak te od Gucci za 1000 zł. W Action kupisz je za 17!

Action, popularna holenderska sieć, podbiła serca Polaków dzięki szerokiemu asortymentowi w niskich cenach.

Sklep wprowadził nową zastawę stołową, która do złudzenia przypomina luksusowe talerze od marki Gucci.

Podczas gdy oryginalne talerze Gucci kosztują ponad 1000 zł za sztukę, w Action kupisz je za ułamek tej ceny.

Action to jeden z ulubionych sklepów Polaków, który w ostatnich latach zyskał ogromną popularność dzięki szerokiemu asortymentowi i bardzo przystępnym cenom. Klienci chętnie zaglądają tam w poszukiwaniu różnorodnych produktów – od artykułów do domu i ogrodu, przez dekoracje, aż po akcesoria codziennego użytku. To właśnie połączenie niskich cen i ciągle zmieniającej się oferty sprawia, że wiele osób traktuje wizytę w Action jak małe "polowanie na okazje". Tym razem sieć wprowadziła do oferty zastawę, która przyciąga uwagę nie tylko niską ceną, ale przede wszystkim estetyką, która do złudzenia przypomina zastawę stołową sprzedawaną przez luksusową markę Gucci.

Zobacz także: Buty rodem z lat 90. zalewają ulice. Kupisz je między innymi w H&M

Gucci chce 1000 zł, w Action kupisz za 17! Te talerze to prawdziwa perełka

Action regularnie zaskakuje nowościami, które często nawiązują wyglądem do produktów z wyższej półki. Tym razem w ofercie pojawiła się zastawa stołowa, która wzorem przypomina luksusowe talerze marki Gucci. Oryginalne produkty tej marki potrafią kosztować nawet 260 euro (czyli w przeliczeniu nieco ponad 1100 zł) za komplet dwóch, co czyni je niedostępnymi dla większości klientów. Jeśli jednak chcecie poczuć się jak gwiazdy, to biegnijcie do Action, gdyż ta propozycja to ciekawa alternatywa dla osób, które chcą wprowadzić do swojego domu odrobinę elegancji inspirowanej modą premium, ale bez wydawania fortuny. W Action kupicie teraz talerze obiadowe (ich cena to 17,95), głębokie (za 15,95) oraz deserowe w cenie 13,95, a także miski (w zależności od wielkości w cenie 9,95 oraz 22,95 zł). Zastawa dostępna jest w trzech kolorach: niebieskim, zielonym, czyli tak jak w przypadku Gucci, oraz brązowym. Trzeba przyznać, że wyglądają niezwykle estetycznie i na pierwszy rzut oka można się nabrać, że rzeczywiście serwujemy obiad na talerzach od luksusowego projektanta.

