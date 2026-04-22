"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 857

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" upłynęły pod znakiem narastającego niepokoju, gdy zbuntowani robotnicy uparcie kontynuowali swój marsz na Madryt. Leonor starała się dowiedzieć, czy wśród maszerujących znajdował się Diego, podczas gdy don Ramon stanowczo sprzeciwił się sugestiom Felipe dotyczącym użycia siły. Inigo wykorzystał ten czas do robienia interesów z anarchistami, a tajna policja przy pałacu królewskim robiła wszystko, by generał Zavala nie odkrył prawdy o swojej przyszłej żonie będącej agentką. Blanca usiłowała również przekonać Leonor, że nie miała nic wspólnego z donosem do Ribau, który doprowadził do ataku policji na strajkujących górników. Wszystkie te napięcia nakreśliły obraz skomplikowanych relacji, w których lojalność oraz prywatne sekrety odegrały najważniejszą rolę. Jak zatem potoczą się dalsze losy bohaterów w najbliższym czasie?

"Akacjowa 38" odc. 857 - streszczenie

W najnowszym epizodzie Samuel wyładowuje swoją nagromadzoną furię na jednym ze strajkujących robotników. Mężczyzna usiłuje w ten sposób usprawiedliwić swoje działanie obroną honoru ojca, jednak ten czuje jedynie głębokie rozczarowanie postawą syna. Blanca dostrzega w oczach męża narastającą nienawiść, co budzi w niej paraliżujący lęk o bezpieczeństwo ich dziecka. Z kolei Martin postanawia zrobić kolejny krok w relacji z Casildą i prosi Servanda, aby pełnił funkcję świadka podczas ich powtórnych zaślubin. Do uroczystości przygotowuje się również Susana, która deklaruje, że podaruje pannie młodej zupełnie nową suknię ślubną. Tymczasem Arturo wychodzi do Silvii z odważną propozycją wspólnej ucieczki, lecz kobieta stanowczo odrzuca ten pomysł.

"Akacjowa 38" odc. 857 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści z pewnością nie mogą doczekać się momentu, gdy ta historia znów zagości na ich ekranach. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby na spokojnie zasiąść przed telewizorem i poznać dalsze losy mieszkańców Madrytu. Przerwa w emisji dobiega końca, a stacja dba o to, by produkcja była dostępna o stałej porze dla wszystkich zainteresowanych. Premiera tego epizodu została zaplanowana na 29 kwietnia 2026 roku. "Akacjowa 38" odc. 857 zostanie wyemitowany w kanale TVP1 o godzinie 18:55.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która przenosi nas do słonecznego, choć pełnego mrocznych tajemnic Madrytu z początku ubiegłego wieku. Fabuła skupia się na mieszkańcach eleganckiej kamienicy, gdzie losy bogatych mieszczan nieustannie splatają się z codziennym życiem ich służby. To świat pełen skomplikowanych relacji, gdzie za pięknymi fasadami budynków kryją się prawdziwe dramaty i zakazane uczucia. Produkcja zyskała u nas sporą grupę wiernych odbiorców dzięki świetnie oddanemu klimatowi epoki i przekonującej grze aktorskiej. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)