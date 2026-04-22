"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 117

Spis treści
Krakowskie korytarze w serialu "Szpital św. Anny" po raz kolejny stały się tłem dla trudnych pożegnań oraz nieustępliwej walki o lepsze jutro dla podopiecznych placówki. Zyta nie poddała się mimo widma likwidacji onkologii i z ogromną determinacją szukała miejsc dla chorych w innych szpitalach, a dodatkowo przyjęła byłą pacjentkę z podejrzeniem nawrotu chłoniaka. W międzyczasie Kaja zajęła się dwudziestopięciolatkiem, którego serce najwyraźniej nie wytrzymało stresu podczas pierwszej randki, co sprowadziło na oddział zarówno jego nową znajomą, jak i bliską przyjaciółkę. Piotrowska skonfrontowała się też z Łukaszem w sprawie jego nowej posady u Streckera, a ponieważ mężczyzna nie zamierzał rezygnować z tej oferty, lekarka zaplanowała romantyczną kolację dla Wojtka. Ostatnie chwile upłynęły również na nerwowym oczekiwaniu Maćka, który wypatrywał spotkania z Alicją, matką swojego syna. Zobaczmy zatem, co przyniosły kolejne godziny w tym tętniącym życiem miejscu.
"Szpital św. Anny" odc. 117 - streszczenie
Podczas odprowadzania dzieci do szkoły Kaśka spotyka Alicję, która w przeszłości była związana z Maćkiem. W tym samym czasie w szpitalu dr Rogowski zajmuje się przypadkiem 12-letniego chłopca zmagającego się z wysoką gorączką oraz uporczywą czkawką. Mimo wezwania na konsultację specjalistów z zakresu neurologii i pediatrii, stan młodego pacjenta zaczyna się gwałtownie pogarszać. Kaja, która spędziła w pracy całą noc, stara się unikać jakichkolwiek rozmów z Łukaszem, a jednocześnie wdaje się w spór z Wrońskim o sposób leczenia 45-letniej pacjentki z bólem w klatce piersiowej. Sytuację w placówce zaognia dyrektor Strecker, który dąży do zamknięcia onkologii, jednak Zyta postanawia go powstrzymać, wchodząc do jego gabinetu w towarzystwie ekipy telewizyjnej. Dodatkowo Łukasz kłóci się ze swoim ojcem, a Marta udziela pomocy osobie poszkodowanej w wypadku.
"Szpital św. Anny" odc. 117 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial o krakowskich lekarzach od dawna zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby ciekawe dalszych losów personelu medycznego. Kolejne perypetie pracowników i pacjentów można śledzić regularnie w dni powszednie. Aby dowiedzieć się, jak zakończą się bieżące spory i czy lekarzom uda się uratować pacjentów w ciężkim stanie, warto włączyć telewizor po południu. Odcinek numer 117 serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany 29 kwietnia 2026 o godzinie 16:50 na antenie TVN.
Polecany artykuł:
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie opowieści o silnych kobietach, które potrafią postawić na swoim nawet w najbardziej stresujących warunkach, ten serial jest właśnie dla was. Śledzimy tu losy grupy lekarek z Krakowa, które udowadniają, że kobieca solidarność to potężna siła w świecie trudnych medycznych decyzji. Produkcja pokazuje nie tylko walkę o ludzkie życie, ale też codzienne problemy, z którymi każda z nas może się utożsamić. To idealna propozycja na popołudniowy relaks z dawką poruszających historii prosto ze szpitalnych sal. Obsada tego serialu to m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)