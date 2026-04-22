"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 117

Krakowskie korytarze w serialu "Szpital św. Anny" po raz kolejny stały się tłem dla trudnych pożegnań oraz nieustępliwej walki o lepsze jutro dla podopiecznych placówki. Zyta nie poddała się mimo widma likwidacji onkologii i z ogromną determinacją szukała miejsc dla chorych w innych szpitalach, a dodatkowo przyjęła byłą pacjentkę z podejrzeniem nawrotu chłoniaka. W międzyczasie Kaja zajęła się dwudziestopięciolatkiem, którego serce najwyraźniej nie wytrzymało stresu podczas pierwszej randki, co sprowadziło na oddział zarówno jego nową znajomą, jak i bliską przyjaciółkę. Piotrowska skonfrontowała się też z Łukaszem w sprawie jego nowej posady u Streckera, a ponieważ mężczyzna nie zamierzał rezygnować z tej oferty, lekarka zaplanowała romantyczną kolację dla Wojtka. Ostatnie chwile upłynęły również na nerwowym oczekiwaniu Maćka, który wypatrywał spotkania z Alicją, matką swojego syna. Zobaczmy zatem, co przyniosły kolejne godziny w tym tętniącym życiem miejscu.

"Szpital św. Anny" odc. 117 - streszczenie

Podczas odprowadzania dzieci do szkoły Kaśka spotyka Alicję, która w przeszłości była związana z Maćkiem. W tym samym czasie w szpitalu dr Rogowski zajmuje się przypadkiem 12-letniego chłopca zmagającego się z wysoką gorączką oraz uporczywą czkawką. Mimo wezwania na konsultację specjalistów z zakresu neurologii i pediatrii, stan młodego pacjenta zaczyna się gwałtownie pogarszać. Kaja, która spędziła w pracy całą noc, stara się unikać jakichkolwiek rozmów z Łukaszem, a jednocześnie wdaje się w spór z Wrońskim o sposób leczenia 45-letniej pacjentki z bólem w klatce piersiowej. Sytuację w placówce zaognia dyrektor Strecker, który dąży do zamknięcia onkologii, jednak Zyta postanawia go powstrzymać, wchodząc do jego gabinetu w towarzystwie ekipy telewizyjnej. Dodatkowo Łukasz kłóci się ze swoim ojcem, a Marta udziela pomocy osobie poszkodowanej w wypadku.

"Szpital św. Anny" odc. 117 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o krakowskich lekarzach od dawna zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby ciekawe dalszych losów personelu medycznego. Kolejne perypetie pracowników i pacjentów można śledzić regularnie w dni powszednie. Aby dowiedzieć się, jak zakończą się bieżące spory i czy lekarzom uda się uratować pacjentów w ciężkim stanie, warto włączyć telewizor po południu. Odcinek numer 117 serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany 29 kwietnia 2026 o godzinie 16:50 na antenie TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o silnych kobietach, które potrafią postawić na swoim nawet w najbardziej stresujących warunkach, ten serial jest właśnie dla was. Śledzimy tu losy grupy lekarek z Krakowa, które udowadniają, że kobieca solidarność to potężna siła w świecie trudnych medycznych decyzji. Produkcja pokazuje nie tylko walkę o ludzkie życie, ale też codzienne problemy, z którymi każda z nas może się utożsamić. To idealna propozycja na popołudniowy relaks z dawką poruszających historii prosto ze szpitalnych sal. Obsada tego serialu to m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)