"Akacjowa 38", streszczenie odc. 845, 846, 847, 848, 849. Co wydarzy się od 13 do 17 kwietnia 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:55. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 845. Poniedziałek 13.04.2026

Pułkownik Valverde godzi się na współpracę z szefem Silvii i - choć niechętnie - z nią samą. Diego, ostro skrytykowany przez Leonor, wyjeżdża wraz z Huertas do kopalni, by ostatecznie zażegnać konflikt z górnikami. La Deliciosa zostaje uroczyście otwarta i wszystko, co oferuje, okazuje się pyszne. Blanca obiecuje Samuelowi, że jego ojcostwo nigdy nie zostanie podważone.

"Akacjowa 38" - odcinek 846. Wtorek 14.04.2026

Inigo adoruje Leonor, ale gdy ją całuje, dostaje w twarz. Samuel pragnie, by Blanca była jego prawdziwą żoną. Ursula zapewnia go, że tak się stanie. Legalny interes w La Deliciosa kwitnie. Jednak Rosina czeka na szampana z przemytu, a Susana na chiński jedwab. Diego wyjeżdża z Huertas do kopalni, a Leonor pracuje nad nową powieścią.

"Akacjowa 38" - odcinek 847. Środa 15.04.2026

Samuel jest niepocieszony, bo ojciec zamartwia się stanem zdrowia Diega, a Blanca nadal nie pozwala mu się do siebie zbliżyć. Jednak stanowczo odrzuca sugestię Ursuli, by ostatecznie pozbyć się brata. Leonor prosi Iniga, żeby przeczytał pierwsze rozdziały biografii swego ojca. Generał Zavala oświadcza się w obecności swoich towarzyszy Silvii Reyes, która obiecuje się zastanowić nad jego propozycją.

"Akacjowa 38" - odcinek 848. Czwartek 16.04.2026

Martin poślubił Casildę w więzieniu, dlatego postanawia urządzić wesele z okazji rocznicy ślubu. Ramon nie radzi sobie ze strajkiem w kopalni i obawia się zamieszek z rozlewem krwi. Przełożony Silvii każe jej poślubić generała Savalę, by udaremnić mu zamach na księcia Alfonsa - przyszłego władcę Hiszpanii. Liberto i Rosina chcą zaprosić Iniga i Florę na kolację w restauracji, by naprawiać ich stosunki małżeńskie.

"Akacjowa 38" - odcinek 849. Piątek 17.04.2026

W kopalni Rosiny i Ramona wybuchły zamieszki. Są ranni. Blanca martwi się o Diega, co budzi złość Samuela. Silvia przyjmuje oświadczyny generała Zavali. Pułkownik Valverde obawia się, że ją stracił. Leonor domyśla się już, że Inigo ją oszukuje, opowiadając niestworzone historie o swoim ojcu. Flora i Rosina przypadły sobie do gustu. Wraz z Libertem spędzają upojną noc w eleganckiej restauracji i na tańcach w tawernach.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

Elena González - Blanca Dicenta Koval

Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero

Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval

María Blanco - Carmen Sanjurjo

Elia Galera - Silvia Reyes

Pilar Barrera - Agustina López Principal

Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal

César Vea - Cesáreo Villar

Javi Chou - Martín Enraje

Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado

Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén - Elvira Valverde

Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz

