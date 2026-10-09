„Akacjowa 38” odc. 975 - streszczenie

Servando postanowi umrzeć w rodzinnym Naveros del Rio. Służące, zaniepokojone jego zniknięciem, ruszą na poszukiwania, a Cesareo wesprze je w akcji. Maria wyzna Casildzie, że jest jej matką. Samuel powie Lucii, że ksiądz Telmo to szpieg Zakonu Chrystusa Leżącego, który chce ukraść jej spadek.

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„Akacjowa 38” odc. 976 - streszczenie

Lucia nie będzie chciała jechać z księdzem Telmo do Salamanki. Gdy odwiedzi chrzestnego, znajdzie jego zwłoki. Casilda wyzna Rosinie, że przestała cieszyć się szacunkiem otoczenia, i odejdzie ze służby. Maria powie Leonor, że Casilda jest córką Maksimiliana. Cesareo odnajdzie Servanda na stacji kolejowej, z której ten zamierzał ruszyć do Naveros del Rio.

„Akacjowa 38” odc. 977 - streszczenie

Don Ramon wraz z Cabrahigo zgodzi się wziąć udział w tradycyjnej modlitwie o potomka. Servando sprzeciwi się planom Leonor, by napisała sztukę na podstawie jego opowieści o małżeństwie dwóch kobiet. Casilda pozna swoją matkę. Leonor urządzi Rosinie awanturę w karczmie i oskarży ją o ukrywanie prawdy o siostrze. Rosina będzie jednak przysięgać, że sama nic o tym nie wiedziała. Telmo zacznie cierpieć, gdy dotrze do niego, jak silne uczucia żywi do Lucii.

„Akacjowa 38” odc. 978 - streszczenie

Producent będzie chciał wystawić sztukę Leonor opartą na opowieści Servanda o miłości dwóch kobiet. Najpierw Servando będzie jednak musiał zaakceptować jej treść. Flora wyda pieniądze przeznaczone na remont pieca na wystawną suknię. W nowym stroju nieporadnie spróbuje obsługiwać klientów, rozśmieszając ich do łez. Dzięki niej w kawiarni pojawi się więcej gości, co Ińigo i El Peńa zechcą wykorzystać. Ojciec Telmo zacznie podejrzewać Samuela o zabicie dona Joaquina i powie o tym zdumionej Lucii.

„Akacjowa 38” odc. 979 - streszczenie

Samuel zrobi wszystko, żeby Lucia nie powiedziała Celii i Felipe o spadku, który dostała. Niebawem dopadną go opryszkowie nasłani przez wierzyciela i złamią mu palce. Lucia będzie świadkiem napadu i postanowi czuwać przy Samuelu. Rosina w gniewie wyzna Casildzie, że jej ojcem może być don Maximiliano. Dziewczyna uświadomi sobie wtedy, że jest siostrą Leonor.

„Akacjowa 38” odcinki 975-979: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień