"Akacjowa 38", odc. 861 - streszczenie. Wszyscy radzą don Ramonowi, by uciekł z miasta

Co wydarzy się w 861. odcinku serialu "Akacjowa 38"?

Rozjuszeni niesprawiedliwym traktowaniem robotnicy opanowują Madryt, w tym Akacjową. Na straży kamienicy stoją Servando i Martin, który nie daje się namówić Casildzie, by pójść do domu. Inigo barykaduje się z Leonor w pracowni krawieckiej, a Liberto z Florą w La Deliciosie. Wszyscy radzą don Ramonowi, by uciekł z miasta, ale on chce negocjować z demonstrantami. Pułkownik Valverde usiłuje włamać się do szuflady w biurku generała Zavali, by wykraść znajdujące się tam dokumenty dotyczące zamachu na Alfonsa XIII.

Fabuła hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Od czego zaczęła się historia?

Fabuła kręci się wokół dramatycznych losów ciężarnej Carmen, która musi zmagać się z agresywnym partnerem. Gdy pewnego wieczoru pijany tyran usiłuje dokonać na niej gwałtu, zdesperowana kobieta wymierza mu cios ciężkim przedmiotem w głowę. Przekonana o tym, że zabiła oprawcę, w panice zgarnia z domu najcenniejsze przedmioty i przy pomocy swojej matki ukrywa ciało w leśnych ostępach, by następnie rozpocząć desperacką ucieczkę. W trakcie tej tułaczki wydaje na świat dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Aby zapewnić maleństwu bezpieczeństwo, uciekinierka podejmuje trudną decyzję o oddaniu córki do przyklasztornego sierocińca, składając jednocześnie przysięgę, że w przyszłości po nią wróci. Następnie kobiety ruszają do miejscowości zamieszkiwanej przez brata Carmen, jednak mordercza podróż mocno odbija się na zdrowiu ciężarnej. Z pomocą przychodzi jej miejscowy medyk, który błyskawicznie ulega fascynacji swoją nową pacjentką. Chcąc całkowicie odciąć się od mrocznej przeszłości, bohaterka zmienia nazwisko oraz imię na Manuela, po czym razem z matką znajdują zatrudnienie w charakterze służących w prestiżowej madryckiej kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.