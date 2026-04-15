"Akacjowa 38", odc. 862 - streszczenie. Blanca wyznaje, że padła ofiarą gwałtu

Co wydarzy się w 862. odcinku serialu "Akacjowa 38"?

Blanca dzieli się z Jaimem wstrząsającą informacją, wyznając, że padła ofiarą gwałtu ze strony własnego męża, Samuela. Tymczasem w swoim gabinecie generał Zavala nakrywa pułkownika Valverde w intymnej sytuacji z Silvią, która natychmiast zaczyna się tłumaczyć, twierdząc, że Roberto zwabił ją w to miejsce podstępem, aby brutalnie ją wykorzystać. W innej części miasta Diego i Huertas próbują podjąć trudne negocjacje ze strajkującymi robotnikami, jednak wściekły tłum pozostaje całkowicie głuchy na ich argumenty. Blanca bardzo chce wesprzeć Diega w tej napiętej sytuacji, lecz napotyka na stanowczy opór Samuela, który kategorycznie zabrania jej opuszczać dom.

10

Fabuła hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Od czego zaczęła się historia?

Fabuła kręci się wokół dramatycznych losów ciężarnej Carmen, która musi zmagać się z agresywnym partnerem. Gdy pewnego wieczoru pijany tyran usiłuje dokonać na niej gwałtu, zdesperowana kobieta wymierza mu cios ciężkim przedmiotem w głowę. Przekonana o tym, że zabiła oprawcę, w panice zgarnia z domu najcenniejsze przedmioty i przy pomocy swojej matki ukrywa ciało w leśnych ostępach, by następnie rozpocząć desperacką ucieczkę. W trakcie tej tułaczki wydaje na świat dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia.

Aby zapewnić maleństwu bezpieczeństwo, uciekinierka podejmuje trudną decyzję o oddaniu córki do przyklasztornego sierocińca, składając jednocześnie przysięgę, że w przyszłości po nią wróci. Następnie kobiety ruszają do miejscowości zamieszkiwanej przez brata Carmen, jednak mordercza podróż mocno odbija się na zdrowiu ciężarnej. Z pomocą przychodzi jej miejscowy medyk, który błyskawicznie ulega fascynacji swoją nową pacjentką. Chcąc całkowicie odciąć się od mrocznej przeszłości, bohaterka zmienia nazwisko oraz imię na Manuela, po czym razem z matką znajdują zatrudnienie w charakterze służących w prestiżowej madryckiej kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.