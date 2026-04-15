"Akacjowa 38", odc. 862 - streszczenie. Blanca wyznaje, że padła ofiarą gwałtu

AR
2026-04-15 9:27

Hiszpańska telenowela "Akacjowa 38" regularnie przyciąga przed ekrany TVP1 rzesze widzów, oferując im potężną dawkę madryckich intryg, mrocznych tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. Sprawdźmy, jakie dramatyczne wydarzenia czekają na fanów serialu w 862. odsłonie, której emisję zaplanowano na środę, 6 maja 2026 roku.

Akacjowa 38, odcinek 748: Blanca podejmuje dramatyczną decyzję w sprawie ojca dziecka, choć serce podpowiada jej co innego

i

Autor: RTVE.es Ujęcie Blanci Dicenty Koval z serialu "Akacjowa 38" w kapeluszu z kremowymi i brązowymi ozdobami, z poważnym wyrazem twarzy, nawiązujące do dramatycznych wydarzeń z życia bohaterki.

Co wydarzy się w 862. odcinku serialu "Akacjowa 38"?

Blanca dzieli się z Jaimem wstrząsającą informacją, wyznając, że padła ofiarą gwałtu ze strony własnego męża, Samuela. Tymczasem w swoim gabinecie generał Zavala nakrywa pułkownika Valverde w intymnej sytuacji z Silvią, która natychmiast zaczyna się tłumaczyć, twierdząc, że Roberto zwabił ją w to miejsce podstępem, aby brutalnie ją wykorzystać. W innej części miasta Diego i Huertas próbują podjąć trudne negocjacje ze strajkującymi robotnikami, jednak wściekły tłum pozostaje całkowicie głuchy na ich argumenty. Blanca bardzo chce wesprzeć Diega w tej napiętej sytuacji, lecz napotyka na stanowczy opór Samuela, który kategorycznie zabrania jej opuszczać dom.

ZOBACZ TAKŻE: Elena González to Blanca z serialu "Akacjowa 38". Co trzeba wiedzieć o aktorce?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!
Akacjowa 38, odcinek 839: Blanca stanowczo domaga się od Diega wyjawienia prawdy
Galeria zdjęć 10

Fabuła hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Od czego zaczęła się historia?

Fabuła kręci się wokół dramatycznych losów ciężarnej Carmen, która musi zmagać się z agresywnym partnerem. Gdy pewnego wieczoru pijany tyran usiłuje dokonać na niej gwałtu, zdesperowana kobieta wymierza mu cios ciężkim przedmiotem w głowę. Przekonana o tym, że zabiła oprawcę, w panice zgarnia z domu najcenniejsze przedmioty i przy pomocy swojej matki ukrywa ciało w leśnych ostępach, by następnie rozpocząć desperacką ucieczkę. W trakcie tej tułaczki wydaje na świat dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia.

Aby zapewnić maleństwu bezpieczeństwo, uciekinierka podejmuje trudną decyzję o oddaniu córki do przyklasztornego sierocińca, składając jednocześnie przysięgę, że w przyszłości po nią wróci. Następnie kobiety ruszają do miejscowości zamieszkiwanej przez brata Carmen, jednak mordercza podróż mocno odbija się na zdrowiu ciężarnej. Z pomocą przychodzi jej miejscowy medyk, który błyskawicznie ulega fascynacji swoją nową pacjentką. Chcąc całkowicie odciąć się od mrocznej przeszłości, bohaterka zmienia nazwisko oraz imię na Manuela, po czym razem z matką znajdują zatrudnienie w charakterze służących w prestiżowej madryckiej kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.

Radio ESKA Google News
Akacjowa 38
Streszczenia seriali
TVP