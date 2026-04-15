"Akacjowa 38", odc. 862 - streszczenie. Blanca wyznaje, że padła ofiarą gwałtu

Co wydarzy się w 862. odcinku serialu "Akacjowa 38"?
Blanca dzieli się z Jaimem wstrząsającą informacją, wyznając, że padła ofiarą gwałtu ze strony własnego męża, Samuela. Tymczasem w swoim gabinecie generał Zavala nakrywa pułkownika Valverde w intymnej sytuacji z Silvią, która natychmiast zaczyna się tłumaczyć, twierdząc, że Roberto zwabił ją w to miejsce podstępem, aby brutalnie ją wykorzystać. W innej części miasta Diego i Huertas próbują podjąć trudne negocjacje ze strajkującymi robotnikami, jednak wściekły tłum pozostaje całkowicie głuchy na ich argumenty. Blanca bardzo chce wesprzeć Diega w tej napiętej sytuacji, lecz napotyka na stanowczy opór Samuela, który kategorycznie zabrania jej opuszczać dom.
ZOBACZ TAKŻE: Elena González to Blanca z serialu "Akacjowa 38". Co trzeba wiedzieć o aktorce?
Fabuła hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Od czego zaczęła się historia?
Fabuła kręci się wokół dramatycznych losów ciężarnej Carmen, która musi zmagać się z agresywnym partnerem. Gdy pewnego wieczoru pijany tyran usiłuje dokonać na niej gwałtu, zdesperowana kobieta wymierza mu cios ciężkim przedmiotem w głowę. Przekonana o tym, że zabiła oprawcę, w panice zgarnia z domu najcenniejsze przedmioty i przy pomocy swojej matki ukrywa ciało w leśnych ostępach, by następnie rozpocząć desperacką ucieczkę. W trakcie tej tułaczki wydaje na świat dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia.
Aby zapewnić maleństwu bezpieczeństwo, uciekinierka podejmuje trudną decyzję o oddaniu córki do przyklasztornego sierocińca, składając jednocześnie przysięgę, że w przyszłości po nią wróci. Następnie kobiety ruszają do miejscowości zamieszkiwanej przez brata Carmen, jednak mordercza podróż mocno odbija się na zdrowiu ciężarnej. Z pomocą przychodzi jej miejscowy medyk, który błyskawicznie ulega fascynacji swoją nową pacjentką. Chcąc całkowicie odciąć się od mrocznej przeszłości, bohaterka zmienia nazwisko oraz imię na Manuela, po czym razem z matką znajdują zatrudnienie w charakterze służących w prestiżowej madryckiej kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.