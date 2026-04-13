"Akacjowa 38", odcinek 850: ciężarna Blanca zaczyna krwawić! Jej życie jest zagrożone

Emocje w serialu "Akacjowa 38" ostatnio sięgnęły zenitu, a poprzedni odcinek dostarczył fanom prawdziwego rollercoastera wrażeń. W kopalni należącej do Rosiny i Ramona wybuchły gwałtowne zamieszki, które szybko wymknęły się spod kontroli. Strach Blanki o życie Diega sprowokował rosnącą wściekłość Samuela, a w sferze uczuć również nie było spokojnie, gdyż Silvia przyjęła oświadczyny generała Zavali, zostawiając pułkownika Valverde w obawie, że stracił ją na zawsze. Jakby tego było mało, Leonor odkryła, że Inigo oszukiwał ją zmyślonymi historiami, podczas gdy Flora i Rosina niespodziewanie znalazły wspólny język i spędziły z Libertem pełną wrażeń noc. Co jeszcze może nas czekać po tak intensywnych wydarzeniach?

"Akacjowa 38" odc. 850 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku będziemy świadkami dramatycznych konsekwencji donosu Ursuli, który doprowadzi do policyjnej interwencji w jaskini, gdzie ukrywają się górnicy. W wyniku tych wydarzeń Leonor nabierze podejrzeń wobec Blanki, oskarżając ją o zdradę w celu ochrony zaangażowanego w sprawę Diega. W międzyczasie Martin, chcąc sprawić radość Casildzie, zacznie planować przyjęcie-niespodziankę w kawiarni La Deliciosa z okazji rocznicy ich ślubu. Napięcie sięgnie zenitu, gdy ciężarna Blanca nagle zacznie krwawić, co postawi jej zdrowie i życie dziecka pod znakiem zapytania. To wydarzenie z pewnością wstrząśnie bohaterami i wprowadzi nowy, niepokojący wątek do fabuły.

"Akacjowa 38" odc. 850 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekujący na dalszy rozwój wydarzeń w Madrycie z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy epizod. Kolejny odcinek przyniesie ze sobą wiele emocji, od dramatycznych zwrotów akcji po chwile pełne romantyzmu. Aby nie przegapić żadnego kluczowego momentu tej wciągającej historii, warto zapisać sobie datę i godzinę emisji. Premierowy odcinek 850 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026, o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników hiszpańskich telenowel kostiumowych. Serial z wdziękiem przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie śledzimy losy mieszkańców jednej kamienicy, których życia pełne są namiętności, intryg i skrywanych tajemnic. Produkcja podbiła serca polskiej publiczności dzięki wciągającej fabule, barwnym postaciom i doskonałemu oddaniu klimatu epoki. Za sukcesem tej opowieści stoi nie tylko świetny scenariusz, ale także znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)