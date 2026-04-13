To trzyliterowe imię męskie zyskuje na popularności. Wcale nie chodzi o Jana

Mowa o imieniu Iwo, które choć w Polsce jest stosunkowo rzadkie, to intryguje swoim brzmieniem i bogatą historią. Jest to imię męskie, które w ostatnich latach zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród rodziców poszukujących nietuzinkowych, ale jednocześnie klasycznych imion.

Iwo - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Iwo ma germańskie korzenie. Wywodzi się od słowa "iv", lub iwa", które oznacza cis. Cis to drzewo o niezwykłej symbolice - długowieczne, odporne i cenione w dawnych kulturach za swoje właściwości. Kojarzono go z siłą, wytrzymałością, a nawet nieśmiertelnością. W związku z tym, imię Iwo można interpretować jako "człowiek cisu", "silny jak cis" lub "wytrzymały". Istnieje również teoria, że Iwo może być skróconą formą imion germańskich zaczynających się na Iwo- lub Ivo-, takich jak Iwohert (serce cisu) czy Iwohild (walka cisu). Niezależnie od dokładnego źródła, związek z tym szlachetnym drzewem jest niezaprzeczalny i nadaje imieniu Iwo głębokie, naturalne znaczenie.

Zobacz także: To imię charakteryzuje kobiety o artystycznej duszy. W Polsce jest niezwykle rzadkie

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Popularność imienia Iwo w Polsce

Przez wiele lat Iwo było imieniem rzadko spotykanym w Polsce, kojarzonym raczej z postaciami historycznymi lub literackimi. Sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie XX i XXI wieku. Zauważalny jest trend wzrostowy w nadawaniu tego imienia nowo narodzonym chłopcom. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, Iwo systematycznie pnie się w rankingach popularności. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 5508 mężczyzn noszących to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej 224. pozycji w zestawieniu najpopularniejszych imion w kraju. W 2025 roku imię to nadano 109 razy. Najwięcej nadań tej formy w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w roku 2017, kiedy otrzymało je aż 281 chłopców.

Za co rodzice cenią imię Iwo?

Iwo to imię o pięknym, naturalnym rodowodzie i bogatym znaczeniu. Dla wielu rodziców Iwo to idealny wybór, gdyż charakteryzuje go:

Unikalność : Iwo wyróżnia się spośród popularnych imion, nie będąc jednocześnie zbyt egzotycznym.

: Iwo wyróżnia się spośród popularnych imion, nie będąc jednocześnie zbyt egzotycznym. Proste brzmienie : Jest krótkie, łatwe do wymówienia i zapamiętania.

: Jest krótkie, łatwe do wymówienia i zapamiętania. Pozytywne konotacje : Związek z naturą i siłą cisu nadaje imieniu pozytywny wydźwięk.

: Związek z naturą i siłą cisu nadaje imieniu pozytywny wydźwięk. Międzynarodowy charakter: Imię Iwo jest znane i używane w wielu krajach Europy, co sprawia, że jest uniwersalne.

11