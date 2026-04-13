To trzyliterowe imię męskie zyskuje na popularności. Wcale nie chodzi o Jana

- W Polsce rośnie popularność krótkich, łatwych do zapamiętania imion.
- To męskie imię, choć rzadkie, w ostatnich latach zyskuje na popularności.
- Odkryj, co sprawia, że jest tak wyjątkowe.
Mowa o imieniu Iwo, które choć w Polsce jest stosunkowo rzadkie, to intryguje swoim brzmieniem i bogatą historią. Jest to imię męskie, które w ostatnich latach zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród rodziców poszukujących nietuzinkowych, ale jednocześnie klasycznych imion.
Iwo - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Iwo ma germańskie korzenie. Wywodzi się od słowa "iv", lub iwa", które oznacza cis. Cis to drzewo o niezwykłej symbolice - długowieczne, odporne i cenione w dawnych kulturach za swoje właściwości. Kojarzono go z siłą, wytrzymałością, a nawet nieśmiertelnością. W związku z tym, imię Iwo można interpretować jako "człowiek cisu", "silny jak cis" lub "wytrzymały". Istnieje również teoria, że Iwo może być skróconą formą imion germańskich zaczynających się na Iwo- lub Ivo-, takich jak Iwohert (serce cisu) czy Iwohild (walka cisu). Niezależnie od dokładnego źródła, związek z tym szlachetnym drzewem jest niezaprzeczalny i nadaje imieniu Iwo głębokie, naturalne znaczenie.
Zobacz także: To imię charakteryzuje kobiety o artystycznej duszy. W Polsce jest niezwykle rzadkie
Popularność imienia Iwo w Polsce
Przez wiele lat Iwo było imieniem rzadko spotykanym w Polsce, kojarzonym raczej z postaciami historycznymi lub literackimi. Sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie XX i XXI wieku. Zauważalny jest trend wzrostowy w nadawaniu tego imienia nowo narodzonym chłopcom. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, Iwo systematycznie pnie się w rankingach popularności. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 5508 mężczyzn noszących to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej 224. pozycji w zestawieniu najpopularniejszych imion w kraju. W 2025 roku imię to nadano 109 razy. Najwięcej nadań tej formy w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w roku 2017, kiedy otrzymało je aż 281 chłopców.
Za co rodzice cenią imię Iwo?
Iwo to imię o pięknym, naturalnym rodowodzie i bogatym znaczeniu. Dla wielu rodziców Iwo to idealny wybór, gdyż charakteryzuje go:
- Unikalność: Iwo wyróżnia się spośród popularnych imion, nie będąc jednocześnie zbyt egzotycznym.
- Proste brzmienie: Jest krótkie, łatwe do wymówienia i zapamiętania.
- Pozytywne konotacje: Związek z naturą i siłą cisu nadaje imieniu pozytywny wydźwięk.
- Międzynarodowy charakter: Imię Iwo jest znane i używane w wielu krajach Europy, co sprawia, że jest uniwersalne.