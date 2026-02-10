Emocje po ostatnim odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie opadły, a losy bohaterów po raz kolejny dostarczyły nam wielu wrażeń. Byliśmy świadkami trudnego powrotu Łukasza do domu, gdzie przy wsparciu Celiny i Kasi postanowił zmierzyć się z traumą po porwaniu. Równocześnie obserwowaliśmy zmagania Madzi, która nadal borykała się z poważnymi problemami finansowymi. W tle tych dramatycznych wydarzeń Szczepan zorganizował uroczystą kolację z okazji rocznicy poznania Gabi, zapraszając na nią również jej znajomych z pracy. Wieczór ten stał się idealną okazją dla Doroty, która zaproponowała wspólne wyjście Radomirowi. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie decyzje i spotkania?

"Barwy szczęścia" odc. 3318 - streszczenie

Łukasz Sadowski decyduje się na złożenie oficjalnych zeznań na policji, w których dokładnie opisuje, jak Agnieszka go odurzyła i porwała. Tymczasem Mirek przeżywa trudne chwile po powrocie na treningi, ponieważ staje się obiektem drwin ze strony kolegów z drużyny z powodu swojego niefortunnego romansu. W innym miejscu Dorota przypadkowo spotyka Justynę w klubie fitness, a ich rozmowa o Wójciku szybko eskaluje w zaciekłą kłótnię. Wątek Madzi również nabiera tempa, gdy ta podejmuje drastyczny krok – pakuje walizki i oświadcza Sebastianowi, że przeprowadza się do showroomu. To zapowiedź kolejnych emocjonujących zwrotów akcji w życiu bohaterów.

"Barwy szczęścia" odc. 3318 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, których nie można przegapić. Aby być na bieżąco, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 3318. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów, śledzących perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób łączy codzienne problemy, miłosne uniesienia i dramatyczne wybory, dzięki czemu każdy odnajdzie w niej coś dla siebie. To opowieść o relacjach, które budują i niszczą, o poszukiwaniu szczęścia i radzeniu sobie z przeciwnościami losu. W serialu występują m.in.:

Jasper Sółtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)