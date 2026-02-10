Spis treści
Emocje po ostatnim odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie opadły, a losy bohaterów po raz kolejny dostarczyły nam wielu wrażeń. Byliśmy świadkami trudnego powrotu Łukasza do domu, gdzie przy wsparciu Celiny i Kasi postanowił zmierzyć się z traumą po porwaniu. Równocześnie obserwowaliśmy zmagania Madzi, która nadal borykała się z poważnymi problemami finansowymi. W tle tych dramatycznych wydarzeń Szczepan zorganizował uroczystą kolację z okazji rocznicy poznania Gabi, zapraszając na nią również jej znajomych z pracy. Wieczór ten stał się idealną okazją dla Doroty, która zaproponowała wspólne wyjście Radomirowi. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie decyzje i spotkania?
"Barwy szczęścia" odc. 3318 - streszczenie
Łukasz Sadowski decyduje się na złożenie oficjalnych zeznań na policji, w których dokładnie opisuje, jak Agnieszka go odurzyła i porwała. Tymczasem Mirek przeżywa trudne chwile po powrocie na treningi, ponieważ staje się obiektem drwin ze strony kolegów z drużyny z powodu swojego niefortunnego romansu. W innym miejscu Dorota przypadkowo spotyka Justynę w klubie fitness, a ich rozmowa o Wójciku szybko eskaluje w zaciekłą kłótnię. Wątek Madzi również nabiera tempa, gdy ta podejmuje drastyczny krok – pakuje walizki i oświadcza Sebastianowi, że przeprowadza się do showroomu. To zapowiedź kolejnych emocjonujących zwrotów akcji w życiu bohaterów.
"Barwy szczęścia" odc. 3318 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, których nie można przegapić. Aby być na bieżąco, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 3318. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to serial, który od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów, śledzących perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób łączy codzienne problemy, miłosne uniesienia i dramatyczne wybory, dzięki czemu każdy odnajdzie w niej coś dla siebie. To opowieść o relacjach, które budują i niszczą, o poszukiwaniu szczęścia i radzeniu sobie z przeciwnościami losu. W serialu występują m.in.:
- Jasper Sółtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)