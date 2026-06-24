Katarzyna Kawa o krok od Wimbledonu. Z kim zagra w decydującej rundzie?

Trzysetowy bój w kwalifikacjach

Katarzyna Kawa awansowała do trzeciej rundy eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka wygrała z Włoszką Lucrezią Stefanini 6:4, 2:6, 6:2. Rozstawiona z numerem 14 w kwalifikacjach, 33-letnia Kawa w pierwszej rundzie pokonała Szwajcarkę Susan Bandecchi 6:1, 6:3.

Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu zawodniczka z Krynicy-Zdroju o awans do turnieju głównego w Londynie zagra z Kaylą Day. Amerykanka, rozstawiona z numerem 32, w swojej drodze do finału eliminacji pokonała Rosjankę Erikę Andriejewą 6:2, 6:2. Z rywalizacją na wcześniejszym etapie pożegnała się Linda Klimovicova, która uległa Lulu Sun 6:7 (3-7), 5:7.

Kto zagra w turnieju głównym?

Rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Pewne występu bez konieczności gry w kwalifikacjach są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch. Świątek będzie w Londynie bronić tytułu i zagra z numerem 3, natomiast Chwalińska wystąpi z numerem 20.

Polscy kibice czekają na wyniki losowania. W piątek zostaną rozlosowane pary pierwszej rundy turnieju głównego, co pozwoli poznać pierwsze rywalki polskich zawodniczek w walce o wielkoszlemowy triumf na trawiastych kortach Wimbledonu.