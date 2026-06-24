Liga Narodów siatkarzy. Zobacz kto wygrał po zaciętym tie-breaku

Zacięte starcie w PreZero Arenie Gliwice

Reprezentacja Argentyny wygrała z drużyną Niemiec 3:2 w środowym starciu. Wyniki poszczególnych setów to 25:21, 15:25, 25:15, 18:25 oraz 15:13. Mecz rozegrano w ramach siatkarskiego turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Dla obu rywalizujących ekip był to pierwszy pojedynek w trakcie tej imprezy. Spotkanie od samego początku było niezwykle wyrównane i zacięte.

Zwycięzcę spotkania musiał wyłonić piąty set, w którym nie brakowało emocji. Drużyny zmieniały strony boiska przy prowadzeniu niemieckiego zespołu 8:7. W kolejnej akcji piłka po zagraniu argentyńskiego siatkarza odbiła się od podwieszonego pod sufitem telebimu. Tablica wyników pokazała wówczas rezultat 9:7 dla europejskiej formacji. Zespół z Ameryki Południowej zdołał jednak doprowadzić do remisu, a następnie wygrać całe spotkanie.

Kiedy zagrają Polacy w Lidze Narodów?

W końcówce tie-breaka tablica kilkukrotnie wskazywała wynik remisowy. Zawodnicy notowali na swoim koncie rezultaty 10:10, 11:11 oraz 13:13. Dwie decydujące piłki padły ostatecznie łupem siatkarzy reprezentujących Argentynę. Wcześniej odbył się inauguracyjny mecz turnieju, w którym Turcja pokonała Chiny 3:0. Rywalizacja czołowych siatkarzy dostarcza kibicom ogromnych sportowych emocji.

Wieczorem do walki na parkiecie przystąpią reprezentanci Polski. Środowe spotkanie Polaków z kadrą Belgii ma się rozpocząć punktualnie o godzinie 20:00. Wszystkie turniejowe mecze rozgrywane są w nowoczesnej PreZero Arenie Gliwice. Zmagania międzynarodowych drużyn w tym mieście potrwają do niedzieli. Fani siatkówki mogą liczyć na widowiska na najwyższym światowym poziomie przez kolejne dni.