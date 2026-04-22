"Akacjowa 38", odc. 873 - streszczenie. Co wydarzy się 21 maja 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 873 - streszczenie szczegółowe

Diego pragnie odnaleźć człowieka, który celował w niego, a zabił Martina. Liczy, że dowie się, kto zlecił mu zabójstwo. Blanca zdradza Jaime, że Ursula uknuła spisek, by poróżnić ją z Leonor. Ursula przypomina sobie, że rodzice chcieli ją wydać za Rosjanina z bogatej rodziny, by w ten sposób pozbyć się kłopotów finansowych i wrócić do Odessy. Arturo donosi komisarzowi, że Silvia ukradła mu biżuterię żony. Rosina dość brutalnie zdradza Casildzie, że straciła męża. Casilda myśli, że to żart i nie przyjmuje tego do świadomości. Susana i Trini widziały Leonor z Inigiem, dlatego doradzają Florze, by pilnowała męża.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: