"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 1014. Poniedziałek 7.12.2026

Leonor i Liberto podejrzewają, że na kursach rysunku dzieje się coś dziwnego. Susana i Rosina zapewniają, że robią postępy i uzyskały możliwość uczęszczania na zajęcia dla profesjonalnych artystów. Samuel dowiaduje się, że nękany wyrzutami sumienia Cesareo, szuka pociechy u księdza Telma. Trini chce reprezentować rodzinne Cabrahigo w konkursie na deser, sponsorowanym przez wydawcę encyklopedii kulinarnej. Ponieważ Lolita startuje z Florą, a Fabiana z Agustiną, Trini namawia do tego Casildę.

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"Akacjowa 38" - odcinek 1015. Poniedziałek 8.12.2026

Susana i Rosina unikają profesora Venancia jak ognia, ale on się nie poddaje i cierpliwie czeka, aż krawcowa wróci do pracowni. Fabiana zaprasza Cesarea na podwieczorek, by go rozchmurzyć. Z kolei Samuel grozi mu, że jeśli się wygada, to zginie. Javier - mąż Carmen - żąda od niej pieniędzy. Servando jest w swoim żywiole, bo objada się ciastami, które służące i Trini przygotowują na konkurs.

"Akacjowa 38" - odcinek 1016. Poniedziałek 9.12.2026

Susana i Rosina wciąż unikają profesora Venancia, bo sądzą, że mają na sumieniu śmierć modela. Samuel urządził w swoim mieszkaniu pracownię konserwatorską dla Lucii. Młoda kobieta jest nią zachwycona. Samuel przyznaje się jej, że uderzył księdza Telma. Servando korzysta z okazji, że stał się nieoficjalnym testerem konkursowych deserów. Rywalizacja pań staje się coraz bardziej zażarta i bezpardonowa. Agustina i Casilda podejrzewają, że z Rosiną dzieje się coś dziwnego.

"Akacjowa 38" - odcinek 1017. Poniedziałek 10.12.2026

Posiniaczona twarz ojca Telma budzi powszechną uwagę; kapłan utrzymuje, że spadł z ambony. Jednak jest niezłomny wobec ponownych gróźb Samuela i Alicii. Celia zaczyna być wobec niej podejrzliwa, gdy zdradza się, iż nie zna ważnego malarza hiszpańskiego, którego obraz właśnie konserwuje Lucia. Zaczyna się konkurs na najlepszy deser, w którym będą rywalizowały prawie wszystkie służące i dońa Trini. Rosina i Susana wychodzą w końcu z domu, przekonane, że don Venancio zniknął z Akacjowej.

"Akacjowa 38" - odcinek 1018. Poniedziałek 11.12.2026

Konkurs na najlepszy deser wygrywa siostrzenica właściciela wydawnictwa, które ma opublikować książkę z nowymi przepisami cukierniczymi. Okazuje się, że Servando źle usłyszał, iż ciasta powinny być z pigwą. Służące są oburzone. Carmen usiłuje zdobyć 200 peset dla szantażującego ją męża. Don Venanacio listownie prosi Susanę o spotkanie i ta postanawia, że stawi się u niego razem z Rosiną. Po podchwytliwej rozmowie z Alicią Felipe i Celia przekonują się, że kobieta kłamie.

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