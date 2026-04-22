Zmiany w cenach paliw w Polsce. Orlen aktualizuje swój cennik hurtowy

Jak zmieniły się ceny paliw w Orlen?

W najnowszym cenniku hurtowym Orlen, cena oleju napędowego Ekodiesel wynosi 5 916 zł za metr sześcienny, co oznacza spadek o 37 zł w porównaniu do dnia poprzedniego. Natomiast cena benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 wzrosła o 21 zł, osiągając poziom 5 233 zł za metr sześcienny. To zmiany, które wpływają na rynek paliw w Polsce.

Poprzedniego dnia, we wtorek, Orlen obniżył ceny obu tych paliw – olej napędowy Ekodiesel staniał o 151 zł, a benzyna Eurosuper 95 o 40 zł. Warto zauważyć, że w ubiegłym tygodniu cena oleju napędowego Ekodiesel była obniżana aż pięciokrotnie.

Rządowe regulacje dotyczące cen paliw

Od 31 marca w Polsce obowiązują maksymalne ceny paliw, które są częścią rządowego pakietu regulacji. Ceny te są ustalane na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, do której dodawana jest akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa wynosząca 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Według najnowszego obwieszczenia Ministra Energii, w środę maksymalna cena litra benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 5,95 zł, benzyny bezołowiowej 98 – 6,50 zł, a oleju napędowego – 6,75 zł. Są to najniższe ceny maksymalne od momentu wprowadzenia pakietu.

Jakie są prognozy na przyszłość?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że do końca kwietnia zarówno VAT, jak i akcyza na paliwo pozostaną na obniżonym poziomie.

„Co dalej? No oczywiście będziemy analizować sytuację. Trudno sobie wyobrazić, aby te zmiany na rynku w tej chwili mogły tak szybko mieć miejsce, aby już w pierwszych w dniach maja był możliwy powrót do wyższej akcyzy i wyższego VAT-u” – powiedział Domański w TVN.

Domański przypomniał również, że mimo spadku cen ropy naftowej, sytuacja międzynarodowa jest nadal napięta, a problemy w rejonie Bliskiego Wschodu oraz ograniczenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz mogą wpływać na ceny paliw.

Na początku konfliktu z Iranem 28 lutego, ceny ropy naftowej wzrosły, co miało wpływ na ceny detaliczne paliw na stacjach, w tym w Polsce. W dniu wybuchu konfliktu, hurtowa cena oleju napędowego Ekodiesel w Orlenie wynosiła 4 809 zł za metr sześcienny, a benzyny Eurosuper 95 – 4 466 zł za metr sześcienny.

Źródło PAP.