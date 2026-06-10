Piotr Rutkowski szczerze o przyszłości Lecha Poznań i transferach. Właściciel klubu stawia sprawę jasno

Dziesiąty tytuł mistrzowski Lecha Poznań otwiera przed klubem nowe możliwości, o czym otwarcie mówi Piotr Rutkowski, właściciel "Kolejorza". Działacz zdradza kulisy trudnych momentów, które paradoksalnie zbudowały fundament pod dzisiejsze triumfy, i nie ukrywa, że celem jest awans do Ligi Mistrzów. Czy fani mogą liczyć na spektakularne transfery, przypominające sprowadzenie Roberta Lewandowskiego? Szef poznańskiej ekipy przedstawia jasne stanowisko w kwestii nadchodzących zmian kadrowych.

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Od upadku do mistrzostwa. Piotr Rutkowski o kryzysie w Lechu Poznań

Przemysław Ofiara, "Super Express”: - Wszyscy pamiętamy słynną konferencję prasową sprzed lat, na której bardzo szczerze mówił pan o problemach Lecha Poznań. Czy tamten moment, ten symboliczny upadek, był kluczowy w drodze po mistrzostwo? Trzeba było najpierw przegrać, żeby potem się podnieść i wygrać?

- Nie tyle ten konkretny moment, co cały sezon, który nastąpił po tej konferencji. Był on dla nas kluczowy. Po bardzo burzliwych dyskusjach w klubie musieliśmy zadecydować, w którym kierunku chcemy iść i jak się rozwijać, bo czuliśmy, że dotarliśmy do swojego dna, że trochę lataliśmy bez mapy. W sezonie 2019/2020, za kadencji trenera Darka Żurawia, sformułowaliśmy i stworzyliśmy tę mapę. To był moment, w którym z mapą w ręku zaczęliśmy realizować założone cele i budować podwaliny pod naprawdę silny, mocny klub. Efektem tej drogi, którą obraliśmy, jest obecne mistrzostwo. Jesteśmy dumni, że była ona właściwa.

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- Jakie jest pana wewnętrzne poczucie? Czy zdobywanie mistrzostwa, trzeciego w ciągu pięciu lat, może spowszednieć?

- Absolutnie nie, to się nie nudzi. Tym bardziej, że dzisiaj się cieszymy, a jutro wszyscy o nas zapomną i trzeba będzie wziąć się do roboty. Każdy zaczyna od zera i znowu trzeba gonić. Piłka nożna się nie nudzi, jest jeszcze wiele do zrobienia. Przeczytaj także: Nowe trofeum i rekordowe 300 milionów złotych dla klubów. Ekstraklasa szykuje się do stulecia rozgrywek

Marzenie o Lidze Mistrzów. Piotr Rutkowski ocenia szanse Lecha

- Przed wami kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Ścieżka do elity wydaje się w tym roku teoretycznie łatwiejsza niż zazwyczaj dla mistrza Polski. Czy w klubie panują nastroje, że hymn Champions League może wreszcie wybrzmieć w Poznaniu?

- Bez wątpienia jest to nasze marzenie. Nic się tu nie zmieniło, rok temu też o tym marzyliśmy, ale nie było nam to dane. W tym roku ścieżka wydaje się teoretycznie łatwiejsza, jednak cały czas przypominam, że w zeszłym roku byliśmy rozstawieni w eliminacjach do Ligi Europy i wylosowaliśmy KAA Gent. Wtedy każdy się zastanawiał, jakim cudem ten zespół nie był rozstawiony. Trzeba mieć trochę szczęścia. Jestem przekonany, że doświadczenie zebrane w ostatnich latach z tych niepowodzeń będzie procentowało. Tak jak w latach 2018-2019 musieliśmy nauczyć się przegrywać, żeby wreszcie móc coś wygrać. Mam nadzieję, że z Ligą Mistrzów będzie podobnie.

- Czy jest pan w stanie obiecać kibicom, że w przyszłym sezonie Lech będzie co najmniej tak samo mocny, a może nawet lepszy?

- Taki mamy plan, a jakie będą efekty, to się dopiero okaże. Nikt nie ma patentu, by obiecywać takie rzeczy, i nie powinno się tego robić. Ale oczywiście, taki jest nasz zamysł. Chcemy być z sezonu na sezon coraz mocniejsi i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Niestety, nie wszystko, co robimy, jest bezbłędne. W przeszłości popełnialiśmy wiele błędów, ale plan jest jasny.

Polityka transferowa Lecha Poznań. Piotr Rutkowski o nowych zawodnikach

- Po tak udanym sezonie z pewnością będzie popyt na waszych piłkarzy, zwłaszcza na utalentowanych Polaków, jak Antoni Kozubal czy Wojciech Mońka. Czy trudno będzie ich wykupić z Lecha Poznań? Trzeba będzie przyjechać z walizką pieniędzy?

- Zainteresowanie naszymi zawodnikami nie jest czymś, co nas zaskakuje. Musimy być na to przygotowani, choć zastąpienie takich piłkarzy jest ogromnym wyzwaniem. To nie dzieje się po raz pierwszy. Wiele razy udawało nam się zastąpić naszych wychowanków, choć było to naprawdę trudne. Mam nadzieję, że decyzje, które podejmiemy w najbliższych tygodniach, będą trafione, bo to zwiększy prawdopodobieństwo spełnienia naszych marzeń o Lidze Mistrzów.

- A transfery do klubu? Czy zaskoczycie piłkarską Polskę jakimś głośnym nazwiskiem? Robert Lewandowski jest wolnym zawodnikiem…

- (śmiech) Muszę powiedzieć, że pewnie nikogo nie zaskoczymy. Każdy wie, jak działamy i jaki mamy plan. Z tej naszej drogi nie będziemy zbaczać. Proszę nie oczekiwać od Lecha czegoś zaskakującego. Proszę oczekiwać tego, że tak jak co roku będziemy inwestować. Chcemy i musimy wzmocnić ten zespół, ale będziemy to robić po swojemu.

Rozmawiał Przemysław Ofiara