Zakaz wstępu do lasów w Polsce. Uszkodzone drzewa mogą stanowić zagrożenie

PAP
PAP
2026-06-30 14:45

Po gwałtownych burzach, które przeszły przez Polskę, pięć nadleśnictw zdecydowało się na wprowadzenie zakazu wstępu do lasów. Decyzja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym, ponieważ uszkodzone drzewa mogą stanowić zagrożenie. Zakazy obowiązują w województwach świętokrzyskim i lubuskim.

Żółta tablica z piktogramami przekreślonego człowieka i choinki, symbolizująca zakaz wstępu do lasu, przymocowana do pnia drzewa. W tle sosnowy las i leśna droga. Na naszym portalu znajdziesz więcej informacji o zakazach wstępu do lasów.
Autor: Dariusz Dutkiewicz/Super Express Zdj. ilustracyjne.

Jakie nadleśnictwa objęto zakazem?

W wyniku intensywnych burz, które nawiedziły Polskę, w Nadleśnictwie Radoszyce w województwie świętokrzyskim wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Tereny między miejscowościami Koliszowy a Maleniec zostały zamknięte do końca roku. „Ze względu na ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia, wprowadzony zostaje bezwzględny, okresowy zakaz wstępu do lasu na uszkodzonych obszarach: Leśnictwo Zalesie, między miejscowościami Koloszowy, Grębenice, Maleniec” - poinformowało nadleśnictwo w komunikacie na Facebooku.

Dlaczego wprowadzono zakazy?

Gwałtowne burze, które przeszły przez region, spowodowały poważne zniszczenia w lasach. W Nadleśnictwie Daleszyce trwa szacowanie strat, a zakaz wstępu obowiązuje do końca sierpnia. „W tej chwili najważniejsze jest usunięcie wszystkich drzew zagrażających bezpieczeństwu na drogach publicznych. Przeorganizowujemy logistykę prac gospodarczych by możliwie szybko uprzątać wiatrołomy i wiatrowały” - poinformowano na Facebooku.

Podobne kroki podjęto w Nadleśnictwie Smolorz w województwie lubuskim, gdzie zakaz dotyczy Leśnictwa Mierzęcin i obowiązuje do końca lipca. „Decyzja ta została podjęta z uwagi na poważne zniszczenia drzewostanu, jakie wywołała gwałtowna nawałnica z silnym wiatrem, przechodząca przez nasz region w niedzielę, 28 czerwca, wieczorem” - napisano na stronie Nadleśnictwa Smolorz.

Jakie są zagrożenia?

W Nadleśnictwie Krosno, również w województwie lubuskim, zakaz wstępu dotyczy okolic miejscowości Dobrosułów. „Przebywanie w lesie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ze względu na połamane oraz niestabilne drzewa i konary. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zakazu oraz wybieranie innych miejsc do wypoczynku i rekreacji” - poinformowano na profilu na Facebooku nadleśnictwa.

Również w Nadleśnictwie Głusko zakaz obowiązuje do końca lipca. Obejmuje on tereny Leśnictw: Żelaźnica, Wołogoszcz oraz Czarnolesie. Zakazy mogą być przedłużane w zależności od postępu prac porządkowych. W komunikacie przesłanym PAP przez Lasy Państwowe zaznaczono, że zakazy wstępu do lasu mogą być przedłużane zależnie od postępu prac porządkowych, umożliwiających bezpieczne korzystanie z lasu przez społeczeństwo.

Na północy kraju IMGW wydało ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami, natomiast południowo-zachodnia i centralna część kraju objęta jest ostrzeżeniami przed burzami i upałem. Na obszarach objętych upałem można spodziewać się temperatur sięgających nawet 37 stopni Celsjusza. Tam gdzie spodziewane są burze i silne opady deszczu, Instytut ostrzega przed porywami wiatru od 80 km/h do 100 km/h oraz bardzo silnymi opadami deszczu od 20 mm do 45 mm.

Źródło PAP.

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