Zakaz wstępu do lasów w Polsce. Uszkodzone drzewa mogą stanowić zagrożenie

Jakie nadleśnictwa objęto zakazem?

W wyniku intensywnych burz, które nawiedziły Polskę, w Nadleśnictwie Radoszyce w województwie świętokrzyskim wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Tereny między miejscowościami Koliszowy a Maleniec zostały zamknięte do końca roku. „Ze względu na ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia, wprowadzony zostaje bezwzględny, okresowy zakaz wstępu do lasu na uszkodzonych obszarach: Leśnictwo Zalesie, między miejscowościami Koloszowy, Grębenice, Maleniec” - poinformowało nadleśnictwo w komunikacie na Facebooku.

Dlaczego wprowadzono zakazy?

Gwałtowne burze, które przeszły przez region, spowodowały poważne zniszczenia w lasach. W Nadleśnictwie Daleszyce trwa szacowanie strat, a zakaz wstępu obowiązuje do końca sierpnia. „W tej chwili najważniejsze jest usunięcie wszystkich drzew zagrażających bezpieczeństwu na drogach publicznych. Przeorganizowujemy logistykę prac gospodarczych by możliwie szybko uprzątać wiatrołomy i wiatrowały” - poinformowano na Facebooku.

Podobne kroki podjęto w Nadleśnictwie Smolorz w województwie lubuskim, gdzie zakaz dotyczy Leśnictwa Mierzęcin i obowiązuje do końca lipca. „Decyzja ta została podjęta z uwagi na poważne zniszczenia drzewostanu, jakie wywołała gwałtowna nawałnica z silnym wiatrem, przechodząca przez nasz region w niedzielę, 28 czerwca, wieczorem” - napisano na stronie Nadleśnictwa Smolorz.

Jakie są zagrożenia?

W Nadleśnictwie Krosno, również w województwie lubuskim, zakaz wstępu dotyczy okolic miejscowości Dobrosułów. „Przebywanie w lesie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ze względu na połamane oraz niestabilne drzewa i konary. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zakazu oraz wybieranie innych miejsc do wypoczynku i rekreacji” - poinformowano na profilu na Facebooku nadleśnictwa.

Również w Nadleśnictwie Głusko zakaz obowiązuje do końca lipca. Obejmuje on tereny Leśnictw: Żelaźnica, Wołogoszcz oraz Czarnolesie. Zakazy mogą być przedłużane w zależności od postępu prac porządkowych. W komunikacie przesłanym PAP przez Lasy Państwowe zaznaczono, że zakazy wstępu do lasu mogą być przedłużane zależnie od postępu prac porządkowych, umożliwiających bezpieczne korzystanie z lasu przez społeczeństwo.

Na północy kraju IMGW wydało ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami, natomiast południowo-zachodnia i centralna część kraju objęta jest ostrzeżeniami przed burzami i upałem. Na obszarach objętych upałem można spodziewać się temperatur sięgających nawet 37 stopni Celsjusza. Tam gdzie spodziewane są burze i silne opady deszczu, Instytut ostrzega przed porywami wiatru od 80 km/h do 100 km/h oraz bardzo silnymi opadami deszczu od 20 mm do 45 mm.

Źródło PAP.