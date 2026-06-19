Zabawki kontra ekrany. „Toy Story 5” udowadnia, że dzieci potrzebują obu światów

Buzz, Chudy, Jessie i reszta ukochanej paczki powracają!

Tym razem bohaterowie najnowszej produkcji Disney i Pixar staną przed wyzwaniem, które doskonale znają współczesne rodziny — światem technologii, ekranów i elektronicznych gadżetów, które coraz skuteczniej przyciągają uwagę dzieci.

Czas zabawek minął?

Nowa odsłona kultowej animacji opowiada o rzeczywistości, w której tradycyjne zabawki muszą odnaleźć swoje miejsce obok tabletów, smartfonów i cyfrowej rozrywki. To nie tylko zabawna i wzruszająca historia o przyjaźni, ale też pretekst do rozmowy o tym, jak zmienia się dzieciństwo. Dawniej wyobraźnię uruchamiały pluszaki, figurki, klocki i zabawy wymyślane na dywanie. Dziś dzieci dorastają także w świecie aplikacji, filmów, gier i interaktywnych urządzeń.

Nie trzeba wybierać między jednym a drugim

Dla rodziców to codzienne wyzwanie: jak nie demonizować technologii, ale jednocześnie zadbać o to, by ekrany nie zastępowały swobodnej zabawy, ruchu, rozmowy i relacji? „Toy Story 5” pokazuje tę rywalizację w lekki, rodzinny sposób, przypominając, że chodzi nie o wybór „albo–albo”, lecz o równowagę.

Analogowe zabawki dają dzieciom przestrzeń do tworzenia własnych historii, rozwijania wyobraźni i przeżywania emocji w bezpiecznym świecie zabawy. Technologia może natomiast inspirować, uczyć i dostarczać rozrywki — pod warunkiem, że pozostaje jednym z elementów dziecięcej codzienności, a nie jej centrum.

Powrót bohaterów „Toy Story” to więc coś więcej niż sentymentalna podróż dla tych, którzy dorastali z Chudym i Buzzem. To także zaproszenie dla całych rodzin, by po seansie porozmawiać o tym, co naprawdę przyciąga uwagę dziecka — i jak znaleźć miejsce zarówno na ekran, jak i na zabawkę, która ożywa dopiero wtedy, gdy uruchamia się wyobraźnia.