W drużynie siła. Jak pomagać dziecku odnaleźć się w grupie i mądrze rozwijać jego sportowy potencjał?

Jaką rolę odgrywa sport drużynowy w rozwoju dziecka? Czego uczy i jak kształtuje jego umiejętności społeczne oraz emocjonalne?

Każdy ruch i sport są ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka. Dyscypliny zespołowe, takie jak piłka nożna, uczą jednak czegoś więcej - współpracy, budowania relacji i odpowiedzialności za innych. Pokazują, że sukces nie zawsze oznacza zdobycie bramki. Czasem równie ważne jest dobre podanie czy wsparcie kolegi po błędzie. Ogromną rolę odgrywają przy tym trenerzy i rodzice, którzy powinni tworzyć przestrzeń na błędy i doceniać nie tylko wynik, ale również wysiłek i współpracę.

Jak mądrze organizować dziecku czas, zachęcać do ruchu i budować zdrową równowagę ze światem online?

Przede wszystkim nie próbujmy zapełniać dziecku całego tygodnia dodatkowymi zajęciami. Pamiętajmy, że potrzebuje też czasu na odpoczynek, zabawę i własne zainteresowania. Do ruchu zachęcajmy je poprzez wspólne wyjścia na boisko czy spacer, łącząc aktywność z zabawą i niewielkimi wyzwaniami. Świat online przyciąga dynamiką, bodźcami i nowymi doświadczeniami. Zamiast powtarzać „odłóż telefon i wyjdź na dwór”- pokażmy, że równie ciekawe przeżycia czekają poza ekranem. Najważniejsze, żeby ruch kojarzył się z przyjemnością, a nie kolejnym obowiązkiem.

Na co dzień pracujesz z młodymi zawodnikami Polish Soccer Skills. Jakie wyzwania najczęściej obserwujesz i nad czym pracujecie podczas treningów mentalnych?

Podczas obozów spotykamy dzieci o różnych temperamentach i doświadczeniach, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Dla jednych wyzwaniem jest przełamanie nieśmiałości czy bariery językowej, dla innych radzenie sobie z presją, frustracją lub obawą przed błędem. Podczas treningów mentalnych pracujemy więc nad pewnością siebie, koncentracją, emocjami i współpracą, stawiając na indywidualne podejście. Z mojej perspektywy postęp nie zawsze oznacza lepszy wynik na boisku. Czasem największym sukcesem jest moment, gdy nieśmiałe dziecko samo nawiązuje kontakt z grupą, a zawodnik, który wcześniej wycofywał się po błędzie, ponownie prosi o piłkę. Takie zmiany pokazują, jak wiele sport daje dzieciom również poza boiskiem.

Ferie i wakacje to czas wyjazdów, również tych sportowych. Dla wielu dzieci to pierwsza rozłąka z domem. Jak przygotować do tego dziecko, ale też samych rodziców?

Wyjazd na obóz budzi emocje zarówno u dzieci, jak i rodziców. Przyjeżdżają do nas nastolatkowie, dla których to kolejny etap sportowego rozwoju, ale też sześcio- czy siedmiolatkowie po raz pierwszy rozstający się z domem. Rodzice obawiają się, czy dziecko sobie poradzi, odnajdzie się w grupie i nie zatęskni. Dlatego warto przygotować je już w domu - rozmawiać o obozowej codzienności, uczyć samodzielności czy wspólnie pakować wyprawkę. Ważne, by wiedziało, że może liczyć na wychowawcę, kierownika, czy właśnie psychologa. Często dochodzi też do zabawnego odwrócenia ról - rodzice dzwonią do wychowawców, bo dziecko, pochłonięte zajęciami i nowymi znajomościami, zwyczajnie zapomina się odezwać!

Z jakimi błędami rodziców najczęściej spotykasz się w swojej pracy?

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, ale czasem dobre intencje przeradzają się w presję i nadmierne oczekiwania. Jednym z najczęstszych błędów jest koncentracja wyłącznie na wyniku, zamiast doceniania wysiłku i postępów. Równie szkodliwe bywa porównywanie z rówieśnikami - „Ty nadal nie potrafisz dobrze podać piłki, a Kacper strzelił już pięć bramek!” - czy krytyka i krzyki z trybun. Dochodzi do tego realizowanie własnych, niespełnionych ambicji oraz brak wsparcia po porażce, kiedy dziecko najbardziej go potrzebuje.

„Nie chcę już chodzić na treningi!”. Czyli kiedy zachęcać dziecko do wytrwałości, a kiedy uszanować decyzję?

To jedna z trudniejszych sytuacji dla rodziców, bo trzeba rozpoznać, czy za decyzją dziecka stoi chwilowe zniechęcenie, zmęczenie, konflikt z kolegą lub trenerem, czy rzeczywista utrata zainteresowania sportem. Z perspektywy psychologa ważna jest przede wszystkim obserwacja: czym innym jest rezygnacja deklarowana pod wpływem emocji po przegranym meczu, a czym innym niechęć utrzymująca się tygodniami. Warto uczyć dziecko pokonywania trudności, ale nie zmuszać go do kontynuowania treningów za wszelką cenę. Czasem wystarczy rozmowa z trenerem, a czasem po prostu pozwolenie dziecku na odkrycie nowej pasji.

Moje dziecko ma talent! A co, jeśli rośnie nam drugi Robert Lewandowski? Jak rozpoznać i mądrze rozwijać jego sportowy potencjał?

Żeby odkryć, czy sport jest chwilową pasją, czy prawdziwym talentem, trzeba stworzyć dziecku odpowiednie warunki do rozwoju i pozwolić poczuć się jak pełnoprawny sportowiec.

Lubię porównywać to do nauki języków obcych - chcąc doskonalić umiejętności, sięgamy po korepetycje. Podobnie jest ze sportem. Na nasze obozy przyjeżdżają zarówno początkujący, jak i zawodnicy klubów czy akademii, by uzupełniać codzienne treningi i lepiej radzić sobie w swoich drużynach. Warunki na miarę profesjonalnych sportowców wymagają połączenia treningu technicznego i motorycznego ze wsparciem psychologów, dietetyków a nawet fizjoterapeutów. Dla rodziców pomocne są też testy predyspozycji, które pozwalają ocenić umiejętności dziecka na tle rówieśników, wskazać jego mocne strony i obszary wymagające pracy. Dają tym samym pełniejszy obraz potencjału dziecka i wskazówki, jak mądrze wspierać jego dalszy rozwój.

Z doświadczenia wiem też, jak ważne są sportowe przeżycia i nagradzanie osiągnięć. Zagraniczne wyjazdy, czy pierwsze wyróżnienia pozwalają poczuć smak sportowych ambicji i zobaczyć, dokąd może zaprowadzić własna praca oraz jak wiele sport ma do zaoferowania.

SYLWETKA EKSPERTA | ANNA MAJCHROWICZ

Psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz koordynatorka treningu mentalnego w Polish Soccer Skills. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu psychologii sportu z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Integruje i nadzoruje zespół specjalistów pracujących na obozach Polish Soccer Skills oraz wspiera trenerów, młodych zawodników i ich rodziców. Koncentruje się na wzmacnianiu umiejętności mentalnych, odporności psychicznej oraz kompetencji emocjonalnych oraz społecznych młodych sportowców - zarówno na boisku, jak i poza nim.