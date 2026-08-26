Uniwersytet Morski w Gdyni ogłasza nowy przetarg na żaglowiec. Dar Młodzieży zostanie zastąpiony

Jakie zmiany wprowadzono w nowym przetargu?

Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił ponownie przetarg na projekt i budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi obecny Dar Młodzieży. Pierwsze postępowanie przetargowe zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W odpowiedzi na to, nowy przetarg wprowadza istotne zmiany, które mają na celu przyciągnięcie większej liczby wykonawców.

Wydłużony czas realizacji jako kluczowa zmiana

Jedną z kluczowych zmian w nowym postępowaniu jest wydłużenie czasu na realizację inwestycji. Jak podkreśla rzeczniczka Uniwersytetu Morskiego dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, zmiany te są efektem konsultacji z branżą stoczniową. Potencjalni wykonawcy wskazywali na potrzebę wydłużenia czasu zarówno na składanie ofert, jak i na samą realizację projektu.

Specyfikacja nowego żaglowca

Nowa jednostka, która ma powstać w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będzie większa od swojego poprzednika. Planowana długość całkowita żaglowca to około 112 metrów, a szerokość kadłuba wyniesie około 15 metrów. Maszty mają osiągać wysokość 58,4 metra. Statek zostanie wyposażony w hybrydowy napęd spalinowo-elektryczny o mocy około 1300 kW oraz ożaglowanie o powierzchni minimum 3,3 tysiąca metrów kwadratowych. Nowy żaglowiec pomieści blisko 170 osób, w tym 120 praktykantów.

Harmonogram i finansowanie

Oferty w nowym przetargu można składać do 30 października, a ich otwarcie zaplanowano na ten sam dzień. Budowa nowego statku ma rozpocząć się bezpośrednio po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą, a zakończenie prac przewidziane jest w ciągu trzech lat. Koszt budowy szacowany jest na 350 milionów złotych, a finansowanie pochodzi z programu „Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029”.

Obecnie eksploatowany Dar Młodzieży zakończył już atlantycki etap praktyk, podczas którego w lipcu brał udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości USA. Od 16 do 27 sierpnia jednostka przechodzi w Szczecinie naprawę śruby napędowej, uszkodzonej w nawałnicy w USA. Po opuszczeniu stoczni żaglowiec uda się jeszcze do Hamburga i Stavanger, a jego powrót do Gdyni zaplanowano na 23 września.

Źródło PAP.