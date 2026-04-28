Turystyczny kraj masowo traci turystów. Drastyczny spadek w 2026 roku

Turystyczny kraj traci masowo turystów, co potwierdzają dane i prognozy na 2026 rok.

Spadek liczby odwiedzających jest drastyczny i ma poważne konsekwencje dla lokalnej gospodarki.

Kraj zmaga się z wieloma problemem, co jest główną przyczyną kryzysu turystycznego.

Spadek liczby turystów na Kubie

W pierwszym kwartale 2026 roku Kuba przyciągnęła zaledwie 298 tysięcy turystów, co stanowi niemal 50 procentowy spadek w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Najlepszym miesiącem pod względem liczby odwiedzających był styczeń, kiedy to wyspę odwiedziło blisko 185 tysięcy osób.

Kanadyjczycy i Rosjanie rzadziej odwiedzają Kubę

Wśród krajów, które zwykle wysyłają najwięcej turystów na Kubę, największy spadek odnotowano w przypadku Kanadyjczyków i Rosjan. Liczba turystów z Kanady zmniejszyła się o 55,2 procent, osiągając 124,7 tysiąca, podczas gdy liczba Rosjan spadła o 37,5 procent do 20,9 tysiąca.

Kryzys energetyczny a turystyka

Na obecny spadek liczby turystów wpływa przede wszystkim kryzys energetyczny na wyspie. Sytuacja pogorszyła się po zatrzymaniu 3 stycznia 2026 roku przez wojska amerykańskie Nicolasa Maduro, byłego przywódcy Wenezueli. Pod jego rządami Wenezuela była głównym dostawcą ropy naftowej na Kubę. Po jego aresztowaniu władze w Caracas, pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, wstrzymały dostawy surowca na Kubę.

Źródło PAP.