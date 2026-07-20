Jakie korzyści przynoszą taryfy dynamiczne?

Na koniec 2025 roku w Polsce z taryf dynamicznych korzystało 4,8 tysiąca gospodarstw domowych. Mimo że liczba ta wzrosła znacząco w porównaniu do początku roku, kiedy wynosiła zaledwie 135, to nadal stanowi jedynie 0,03 procent wszystkich odbiorców indywidualnych energii elektrycznej. Odbiorcy ci odpowiadają za 0,05 procent zużycia energii elektrycznej w tej grupie, co sugeruje, że z taryf dynamicznych korzystają głównie gospodarstwa o wyższym niż przeciętne zużyciu energii.

Mało osób wybiera taryfy dynamiczne

Ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują na kilka czynników ograniczających popularność taryf dynamicznych. Jednym z nich jest stosunkowo niski udział gospodarstw domowych wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu energii elektrycznej, który na koniec 2025 roku wynosił 48 procent. Dodatkowo, świadomość o istnieniu i korzyściach płynących z taryf dynamicznych jest niska, a niektórzy sprzedawcy nie oferują limitu ceny maksymalnej energii w takich taryfach.

Dodatkowo, taryfy dynamiczne mogą obecnie przynieść zauważalne oszczędności tylko dla wybranej grupy odbiorców – zwykle gospodarstw domowych o zużyciu energii elektrycznej powyżej średniej, które eksploatują urządzenia AGD (np. pralka, zmywarka) lub inne (np. pompa ciepła, klimatyzator) o programowalnym działaniu, i które są właścicielami domów jednorodzinnych - dodali ekonomiści.

Jak można zwiększyć atrakcyjność taryf dynamicznych?

Ekonomiści sugerują, że taryfy dynamiczne mogłyby stać się bardziej atrakcyjne, gdyby różnicowano także wysokość opłaty sieciowej zmiennej. Obecnie opłata ta zależy od ilości zużywanej energii i pory dnia. W przeciwieństwie do opłat stałych, których wysokość jest stała w każdym miesiącu (np. sieciowa stała, handlowa, VAT), opłata sieciowa zmienna w taryfie dynamicznej mogłaby być wyliczana elastycznie, np. z godziny na godzinę, podobnie jak opłata za energię czynną (faktycznie zużytą).

Zastosowanie takiego podejścia mogłoby zachęcić więcej użytkowników do bieżącego dostosowywania swojego zużycia energii, co w efekcie mogłoby zwiększyć stabilność systemu energetycznego i obniżyć koszty jego działania. Pozwoliłoby to użytkownikom taryfy dynamicznej na czerpanie większych korzyści i stanowiłoby silniejszą zachętę do bieżącego dostosowywania swojego zużycia energii elektrycznej. Pozwoliłoby to zwiększyć stabilność systemu energetycznego i obniżyć koszty operacyjnych jego pracy - podsumowali.

Źródło PAP.